Pracownicy dwóch fabryk odzieżowych w Kambodży, gdzie produkuje się oficjalne repliki koszulek piłkarskich dla czołowych klubów, otrzymują podstawowe wynagrodzenie poniżej £1 za godzinę. Poinformowało o tym BBC Sport, które prześledziło produkcję do zakładów Bowker Garment Factory i Trax Apparel w pobliżu Phnom Penh.

Zdjęcia z fabryk pokazują produkcję strojów dla Arsenalu, Celticu, Liverpoolu, Realu Madryt, Benfiki i Aston Villi. Bowker zatrudnia około 3400 osób, głównie kobiet, a kolejne około 3200 osób pracuje w Trax Apparel, położonej około 16 kilometrów od Bowker.

Wynagrodzenia i normy produkcyjne

Według pięciu pasków wynagrodzeń, do których dotarło BBC Sport, podstawowe miesięczne płace pracowników wynoszą od 210 do 220 dolarów, czyli £158–166. Pracownicy zwykle mają sześć ośmiogodzinnych zmian tygodniowo. W trzech dokumentach łączne miesięczne zarobki, z uwzględnieniem nadgodzin i dodatków, wynosiły około 300 dolarów, czyli £226.

Rozmówcy powiedzieli, że mają trudności z pokryciem kosztów mieszkania, żywności i mediów. Informowali także o grupowych normach produkcyjnych od 300 do 700 sztuk dziennie. Jeden z pracowników Trax Apparel zauważył, że cena jednej koszulki dla kupującego może przekraczać dwutygodniowe wynagrodzenie pracownika.

Trax Apparel poinformowała, że średnie miesięczne zarobki jej pracowników w tym roku wynoszą od 305 do 342 dolarów. Bowker Garment Factory nie odpowiedziała na zapytanie BBC Sport.

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Skargi na upał i bezpieczeństwo

Pracownicy obu zakładów zgłaszali wysokie temperatury w pomieszczeniach produkcyjnych, słowne zniewagi za niewyrobienie norm oraz problemy z bezpieczeństwem elektrycznym. Na jednym ze zdjęć z Bowker termometr wskazuje 35,2°C przy wilgotności 57,6%. Jeden z pracowników powiedział, że dwukrotnie doznał porażenia prądem z powodu odsłoniętego przewodu.

Adidas nie jest właścicielem tych fabryk, jednak obie są jego kluczowymi dostawcami i muszą przestrzegać standardów firmy. Producent odzieży sportowej oświadczył, że w obu zakładach obowiązują środki kontroli temperatury, a jego zasady nie dopuszczają prześladowania. Adidas poinformował również, że w dokumentacji Bowker nie znalazł przypadków związanych z elektrycznością.

Trax Apparel przyznała, że występowały okresy podwyższonej temperatury, zaznaczając, że w fabryce działają systemy chłodzenia. Firma podkreśla również, że jej podejście nie opiera się na przymusowym wykonywaniu norm produkcyjnych.

Ceny strojów rosną

Według BBC Sport średnia cena repliki koszulki klubu Premier League dla dorosłych wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 50,7%. Standardowa domowa koszulka Arsenalu jest sprzedawana za £85, a wersja odpowiadająca strojowi zawodników kosztuje do £120. Żaden z klubów wymienionych w dochodzeniu nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Międzynarodowa Organizacja Pracy w raporcie z 2024 roku wskazała, że 69% fabryk w Kambodży miało problemy z upałem, a 84% — z ochroną pracowników.

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