Na Cyprze organ publicznego nadzoru nad audytem podejmuje działania w związku z oskarżeniami wobec Deloitte Cyprus o pomoc w ukrywaniu miliardów euro aktywów rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza za pomocą dokumentów datowanych wstecz. Poinformował o tym Cyprus Mail dyrektor generalny organu Panos Prodromitis.

Jak powiedział, urząd jest świadomy niedawnych publikacji i podejmuje wszelkie niezbędne działania w granicach swoich uprawnień i obowiązków prawnych, działając w interesie publicznym.

Oskarżenia dotyczące dokumentów

Twierdzenia dotyczące Deloitte Cyprus przedstawiono we wspólnym śledztwie BBC Panorama, Bureau of Investigative Journalism i OCCRP, opartym na tysiącach wyciekłych e-maili i dokumentów korporacyjnych. Autorzy śledztwa twierdzą, że doradcy Deloitte Cyprus datowali dokumenty tak, jakby przeniesienie aktywów nastąpiło kilka lat wcześniej. Według ich danych mogło to zmniejszyć zobowiązania podatkowe i umożliwić uniknięcie wymogów cypryjskiego prawa dotyczących ujawniania informacji.

Jeden z epizodów dotyczy cypryjskiej spółki Amiscan Investments. W projekcie jej sprawozdania za 2003 rok wskazano aktywa o wartości około 578 mln euro, w tym jachty, samoloty oraz luksusowe nieruchomości we Francji i Wielkiej Brytanii. Według śledztwa umowę przygotowaną w 2006 roku opatrzono datą 4 stycznia 2003 roku. Dokument przewidywał przekazanie 19 spółek zależnych spółce Kelvedon Worldwide, zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Po zatwierdzeniu sprawozdania w grudniu 2006 roku Amiscan zgłosiła aktywa o wartości około 65 tys. euro.

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Transakcje Electus i Kravin

Inna sprawa dotyczy Electus Investments, którą śledztwo łączy z aktywami wartymi ponad 8,6 mld euro oraz własnością Millhouse UK. Dziennikarze twierdzą, że aktywa w 2006 roku przekazano spółce o tej samej nazwie na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, jednak transakcję datowano na 20 listopada 2003 roku. Później Electus wykazała w publicznym sprawozdaniu aktywa o wartości około 125 tys. euro.

Trzeci epizod dotyczy Kravin Investments, która w 2003 roku otrzymała około 2,6 mld euro ze sprzedaży akcji Sibnieftu spółce Yukos. Śledztwo twierdzi, że Deloitte Cyprus, MeritServus i współpracownicy Abramowicza omawiali możliwość przedstawienia środków na rachunkach bankowych jako przelanych w 2003 roku, co mogło pomóc uniknąć podatku od dochodów odsetkowych.

Deloitte Cyprus oświadczyła Cyprus Mail, że działa zgodnie z obowiązującym prawem, lecz odmówiła komentarza do konkretnych oskarżeń ze względu na wiek dokumentów. Prawnicy Abramowicza zaprzeczyli nieprawidłowościom, oświadczając, że nie ma dowodów na jego udział, wiedzę ani polecenie dotyczące możliwego fałszowania dokumentów.

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