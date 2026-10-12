Na Cyprze Deloitte Cyprus podpisało sprawozdanie finansowe spółki powiązanej z Romanem Abramowiczem, z którego zniknęły aktywa o wartości 672 mln dolarów. Wynika to ze wspólnego śledztwa BBC News, BBC Panorama i Bureau of Investigative Journalism. Według dziennikarzy wśród aktywów były jachty, nieruchomości, prywatne samoloty i helikoptery.

Aktywa w sprawozdawczości Amiscan

Jak wynika ze śledztwa, w 2006 roku, po wprowadzeniu na Cyprze wymogu ujawniania sprawozdań korporacyjnych, doradcy Abramowicza i spółka MeritServus postanowili sformalizować przekazanie aktywów cypryjskiej Amiscan Investments jej strukturze nadrzędnej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Dokumenty opatrzono wsteczną datą z 2003 roku.

Deloitte Cyprus przeanalizowało te dokumenty i uznało je za wystarczające do usunięcia aktywów ze sprawozdawczości Amiscan, podaje BBC. Po podpisaniu w 2006 roku sprawozdań za 2003 rok spółce pozostały aktywa o wartości zaledwie 75 tys. dolarów. Lord Sikka, profesor rachunkowości na Uniwersytecie w Sheffield, oświadczył, że nieprawidłowe wskazanie dat transakcji i nieopublikowanie rzetelnej sprawozdawczości mogą stanowić naruszenie obowiązku ustawowego.

Dokumenty podatkowe

Śledztwo dotyczy również Kravin Investments — innej cypryjskiej spółki, która w 2003 roku miała na rachunkach bankowych prawie 2 mld dolarów. Zgodnie z wyciekiem dokumentów MeritServus po spotkaniu z Deloitte zaproponowała zmianę zapisów finansowych i księgowych za lata 2003 i 2004.

Według wersji dziennikarzy dokumenty miały stworzyć wrażenie, że Kravin jedynie przechowywała i inwestowała środki w imieniu spółki nadrzędnej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Mogłoby to oznaczać, że spółka nie musiała płacić na Cyprze podatku od dochodu odsetkowego. Barrister Andrew Mitchell KC, specjalizujący się w prawie usług finansowych, nazwał opisywany przez BBC schemat bezpośrednim uchylaniem się od opodatkowania.

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BBC poinformowało również o dokumentach dotyczących Electus Investments. Według śledztwa stwarzały one wrażenie, że aktywa o wartości ponad 10 mld dolarów od 2003 roku należały do struktury na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, a nie do cypryjskiej spółki.

Stanowiska stron

Prawnicy Abramowicza zaprzeczyli, że uchylał się on od płacenia podatków lub ukrywał majątek. Według nich nie zajmował się codziennym zarządzaniem spółkami, nie wiedział o fałszowaniu dokumentów, nie sankcjonował go ani nie zlecał, a poleganie na poradach specjalistów było zgodne z prawem.

Deloitte Cyprus oświadczyło, że działa zgodnie z obowiązującym prawem. Spółka poinformowała także, że nie może komentować konkretnych zarzutów, ponieważ dokumenty mają ponad 20 lat i nie są już dostępne.

Abramowicz został objęty sankcjami przez Wielką Brytanię po rozpoczęciu przez Rosję, państwo-agresora, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku i został zmuszony do sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea. Na wyspie Jersey zamrożono jego aktywa o wartości 5,4 mld funtów, a postępowanie karne trwa od czterech lat.

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