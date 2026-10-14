На Кипре орган общественного надзора за аудитом принимает меры в связи с обвинениями в адрес Deloitte Cyprus в содействии сокрытию миллиардов евро активов российского миллиардера Романа Абрамовича с помощью документов, датированных задним числом. Об этом генеральный директор органа Панос Продромитис сообщил Cyprus Mail.

По его словам, ведомство осведомлено о недавних публикациях и предпринимает все необходимые действия в рамках своих юридических полномочий и обязательств, действуя в общественных интересах.

Обвинения относительно документов

Утверждения в отношении Deloitte Cyprus изложены в совместном расследовании BBC Panorama, Bureau of Investigative Journalism и OCCRP, основанном на тысячах утекших электронных писем и корпоративных документов. Авторы расследования утверждают, что советники Deloitte Cyprus датировали документы так, будто передача активов произошла несколькими годами ранее. По их данным, это могло уменьшить налоговые обязательства и позволить избежать требований кипрского законодательства о раскрытии информации.

Один из эпизодов касается кипрской компании Amiscan Investments. В проекте ее отчетности за 2003 год указывались активы примерно на 578 млн евро, включая яхты, самолеты и элитную недвижимость во Франции и Великобритании. По данным расследования, соглашение, подготовленное в 2006 году, датировали 4 января 2003 года. Документ предусматривал передачу 19 дочерних компаний Kelvedon Worldwide, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. После утверждения отчетности в декабре 2006 года Amiscan сообщила об активах примерно на 65 тыс. евро.

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Операции Electus и Kravin

Другой случай связан с Electus Investments, которую расследование связывает с активами стоимостью более 8,6 млрд евро и владением Millhouse UK. Журналисты утверждают, что активы в 2006 году передали одноименной компании на Британских Виргинских островах, однако операцию датировали 20 ноября 2003 года. Впоследствии Electus указала в публичной отчетности активы примерно на 125 тыс. евро.

Третий эпизод касается Kravin Investments, которая в 2003 году получила около 2,6 млрд евро от продажи акций «Сибнефти» компании Yukos. Расследование утверждает, что Deloitte Cyprus, MeritServus и соратники Абрамовича обсуждали возможность представить средства на банковских счетах как переведенные в 2003 году, что могло помочь избежать налога на процентный доход.

Deloitte Cyprus заявила Cyprus Mail, что работает в соответствии с действующим законодательством, но отказалась комментировать конкретные обвинения из-за давности документов. Адвокаты Абрамовича опровергли неправомерные действия, заявив, что нет доказательств его участия, осведомленности или распоряжения относительно возможной фальсификации документов.

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