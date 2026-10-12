Двое высокопоставленных перебежчиков из силовых структур Ирана заявили о существовании тайного круга офицеров, который якобы планирует убийства и похищения противников режима внутри страны и за ее пределами. Как сообщает Deutsche Welle, журналисты в течение нескольких месяцев общались с бывшим командиром иранских элитных спецподразделений, названным Омидом, и бывшим сотрудником Министерства информации Ирана Резой.

DW подтвердила личности обоих мужчин, однако не раскрывает подробностей для их защиты и безопасности их семей. По данным редакции, Омид предоставил документы, фотографии и видео, касающиеся его подготовки, секретного центра мониторинга и жилых комплексов для высокопоставленных силовиков. Второй собеседник через посредника подтвердил ключевые детали его рассказа. Издание отмечает, что сверило значительную часть свидетельств с документами, фото, видео и комментариями экспертов.

Контроль и подготовка кадетов

Омид рассказал, что вступил в силовые структуры в 18 лет и во время обучения кадеты находились под контролем режима «день и ночь» — от военной подготовки до ежедневных молитв и речей. По его словам, силовикам предоставляют финансовые льготы, экономические контракты и жилье в закрытых комплексах с собственными школами, больницами и мечетями. В то же время их жестко контролируют: ограничивают поездки, изымают паспорта и проверяют будущих партнеров.

Политолог Университета Теннесси Саид Голкар объяснил DW, что изоляция силовиков от остального общества помогает властям усиливать давление со стороны сверстников и идеологическую обработку. По его оценке, это также может снижать нежелание применять силу против гражданских лиц.

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Заявления о центрах подавления протестов

По словам Омида и Резы, во время протестов в Тегеране высокопоставленные представители различных структур собираются в командных центрах, где на больших экранах отслеживают трансляции с камер наблюдения. Они также заявили об использовании дронов, данных из социальных сетей, перехвата коммуникаций и агентов в гражданской одежде, которые могут проникать в протестные группы.

Собеседники рассказали, что, когда полиция не может подавить демонстрации, привлекаются элитные подразделения Корпуса стражей исламской революции и полиции. Правозащитные организации документировали применение иранскими силовиками автоматического и полуавтоматического оружия, в том числе пулеметов на пикапах, во время протестов.

Молитвенный зал в Шахр-е-Рее

Омид также указал на молитвенный зал в Шахр-е-Рее, на окраине Тегерана, который, по его утверждению, часть офицеров называет Дахме — «склепом» или «гробницей». Он утверждает, что присутствовал на встречах, где принимались решения об операциях в обход государственных структур, в том числе об убийствах и похищениях.

DW не смогла проверить названные Омидом конкретные случаи. Некоторые эксперты связывали Дахме с попыткой убийства советника президента-реформатора более двух десятилетий назад, однако никто из собеседников издания не подтвердил, что этот центр до сих пор действует. Посольство Ирана в Берлине отказалось комментировать отдельные обвинения и заявило, что Исламская Республика Иран категорически отвергает их и сделанные на их основе выводы. Офис верховного лидера Ирана не ответил на запрос DW.

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