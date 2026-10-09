Мудра вышла из СИЗО: кто внес залог и что известно об этих людях

Бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра вышла из СИЗО под залог в 20 млн грн. Подозреваемая в отмывании денег и рейдерстве, фигурантка дел «Форест Гамп» и «Фемида» провела под стражей полтора месяца. Все это время за Мудру пытались собрать и внести необходимую сумму залога. Что, в конечном итоге, привлекло не меньше внимания, чем сам факт ее ареста.

В Украине закон не требует, чтобы в коррупционных делах банки обязательно проверяли происхождение залоговых средств до того, как коррупционер выходит из СИЗО. Но спецоперация НАБУ и САП «Форест Гамп» стала в определенной степени прецедентом для банков.

НАБУ и САП выявили схему легализации коррупционных денег, которые были внесены в качестве залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Тогда в эпицентре скандала оказались государственный «Сенс Банк» и его топ-менеджеры, некоторые из них оказались за решеткой по подозрению в отмывании денег. А главу НБУ Андрея Пишного вызвали с объяснениями в парламент.

После громкого расследования банки боялись принимать в качестве залога деньги сомнительного происхождения. Боялись, что к ним также могут прийти с проверками. В итоге необходимую сумму залога внесли благодаря почти двум десяткам физических лиц и частной компании. Стоит отметить, что официально информация о залогодателях — закрытая. Их список выяснил проект «Схемы» из собственных источников.

Подробнее о людях, которые помогли Ирине Мудрой выйти из СИЗО, — в материале UA.News.



Залог для Мудрой: вместо 150 — 20 млн



25 августа Высший антикоррупционный суд назначил Ирине Мудрой арест на 60 суток или внесение залога в размере 20 млн грн. Хотя специализированная антикоррупционная прокуратура изначально настаивала на значительно большей сумме — 150 млн грн.

2 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила решение без изменений.

Собрать всю сумму залога сразу не удалось. По информации защиты, на начало октября на депозитный счет суда поступило почти 13 млн грн. Адвокат Мудрой Павел Гончаренко заявлял, что банки отказывались проводить платежи или не рассматривали соответствующие заявления без объяснения причин.

Защита также сообщала о намерении добиться снятия ареста с имущества Мудрой, чтобы продать его и направить вырученные средства на залог.

В итоге необходимые 20 млн грн поступили от нескольких десятков физических лиц и компаний. В списке обнаружили певицу, должника «Киевтеплоэнерго», осужденную за кражу уборщицу и фирму, торгующую мясом.

«Там интересные персонажи. Но учитывая, что среди поручителей есть осуждённая за кражу игровых устройств... возникает убедительное ощущение, что, может, на этот раз задачу собрать залог поручили Галущенко? Ну а он уже сделал это как мог — через бывших сокамерников, которые находятся на пробационном надзоре)))», — прокомментировал в соцсети список поручителей Ирины Мудрой народный депутат Ярослав Железняк.

Почти половина суммы — от Мудрой и её гражданского мужа



Наибольший вклад в залог внесла сама Ирина Мудрая — 5 млн 937 тыс. грн. Еще 4 млн 400 тыс. грн двумя траншами перечислил ее гражданский супруг Павел Поляруш.

В декларации за 2023 год они указаны как лица, совместно проживающие, но не состоящие в официальном браке. В общей сложности на двоих они обеспечили более половины необходимой суммы.



Павел Поляруш работает в банковской сфере почти 15 лет. В апреле 2023 года он возглавил Управление по работе с проблемными активами Национального банка Украины. Ранее, в 2019–2021 годах, он уже занимал эту должность.

В 2021–2023 годах Поляруш работал советником по вопросам международного сотрудничества в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а также советником заместителя министра обороны по вопросам логистики и сотрудничества с поставщиками. До этого семь лет работал в «Правекс Банке», в частности на руководящих должностях, связанных с кредитным контролем и проблемными кредитами. Также имел опыт работы в «Универсал Банке», «ПроКредит Банке» и «Диамант Банке».



Имя Поляруша ранее фигурировало в СМИ в связи с конфликтом с белорусским добровольцем Андреем Трацевским с позывным «Бессмертный». Инцидент произошел в сентябре 2024 года на дороге возле одного из столичных жилых комплексов. Военный заявил, что пьяный руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш «выскочил под колеса, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ноги».

По словам Трацевского, Поляруш якобы уверял, что «всех подкупит», а перед правоохранителями заявил, что «все белорусские добровольцы либо уедут обратно в Беларусь, либо будут стоять на коленях в Покровске».



Позже СМИ написали, что глава НБУ Андрей Пишный добился закрытия уголовного производства по статье 129 Уголовного кодекса Украины «Угроза убийством», которое было возбуждено по факту конфликта. Против чиновника Нацбанка остался лишь протокол за вождение в нетрезвом виде.

В СМИ появилась информация со ссылкой на комментарий Дарницкого управления полиции Киева о закрытии уголовного производства по обращению Андрея Трацевского. В социальных сетях Трацевский также подтвердил, что ситуация урегулирована.

«Мы по-мужски разобрались, пожали руки, нашли точки соприкосновения для помощи армии, конфликт исчерпан!», — написал он в своем Telegram-канале.

В журналистских расследованиях также говорится о том, что чиновник НБУ, вероятно, имеет незадекларированное состояние и скрытый бизнес, который изначально был оформлен на его 70-летнюю мать. Он не платит налоги с этого бизнеса и потратил сотни тысяч долларов на загородный дом и автомобили. Это ему сходит с рук, что наводит на мысль о возможном покровительстве со стороны главы НБУ Андрея Пышного.

Интересно, что в 2021 году Поляруш задекларировал автомобиль Lexus RX 200T 2017 года выпуска стоимостью 51 тыс. 320 долларов, который зарегистрирован на имя Карины Александровны Шатровой — дочери его гражданской супруги Ирины Мудрой. Это — именно тот Lexus, на котором Поляруш устроил драку с военнослужащим в сентябре 2024 года, и, по данным СМИ, покупал его именно он, просто оформив на свою падчерицу.

Взнос певицы — 2,4 млн грн

Еще 2,4 млн грн за Мудру внесла 35-летняя Мария Скабалланович — певица и автор песен родом из Днепра, в настоящее время проживающая в Одессе. В СМИ упоминались ее выступления на музыкальных конкурсах, в частности в Израиле.

Её муж Александр Фроймович является владельцем одесской компании «Фортис Райтс», зарегистрированной совсем недавно — в августе 2026 года. Основное направление деятельности предприятия — покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Согласно данным, приведенным в материале, Фроймович также выступал залогодателем в деле, известном как дело Кауфмана—Боруховича, касавшемся незаконного завладения международным аэропортом «Одесса».

В 2025 году Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение обвиняемых со следствием по этому делу. Согласно обнародованным сообщениям, они получили условные наказания, обязались вернуть одесской общине 150 млн грн и имущество, а также уплатить более 400 млн грн штрафа.

Совместный бизнес залогодателей



Еще один взнос в залог — 700 тыс. грн — внес Николай Кузнец. Связь между ним и Марией Скабалланович прослеживается через одесскую компанию «Укрреммоторсервис». Скабалланович является владелицей предприятия, зарегистрированного в июне 2025 года, а Кузнец — его директором.

Кроме того, он возглавляет компанию «Капитал Резиденс», созданную 4 сентября 2026 года.

По данным, приведенным журналистами «Схем», первым владельцем «Капитал Резиденс» до середины сентября был Владимир Лапий. В судебном реестре есть запись об осуждении в 2025 году человека с таким же именем и фамилией по делу о контрабанде средств.

Почти миллион гривен от компании, торгующей мясом



Компания «Малтекс-М», зарегистрированная в Луцке, перечислила за Мудру 990 тыс. грн двумя траншами. Среди указанных видов деятельности предприятия — неспециализированная оптовая торговля, а также оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Судя по финансовой отчетности, дела у компании пошли в гору с 2024 года.

Владельцем компании является Сергей Ососов, бывший супруг Ирины Ососовой, сотрудницы Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Согласно информации, приведенной в материалах, чиновница продолжает декларировать бывшего мужа и их общего ребенка, но не указывает компанию «Малтекс-М» и доходы или сбережения Сергея Ососова.



Кто еще перечислял деньги: длинный список физических лиц

Среди других залогодателей журналисты идентифицировали нескольких человек, чьи взносы составляли примерно по 692 тыс. грн.

Владислав Галкин перечислил 692 тыс. 359 грн. По данным YouControl, он возглавляет компании «Ворктайм», работающую в сфере бухгалтерского учета, аудита и налогового консультирования, «Кодлинк», связанную с компьютерным программированием, и «Ринтес», которая занимается операциями с недвижимостью. В первых двух предприятиях он также указан в качестве учредителя и бенефициара.

По данным «Схем», человек с таким же именем и фамилией фигурировал в судебных документах по задолженности за коммунальные услуги, а также в деле об ограблении, где выступал в качестве потерпевшего. Журналисты также обнаружили в базах данных резюме человека с такими же ФИО, фотографией и номером телефона, который в 2024 году искал работу уборщика, посудомойщика или работника в других сферах.

Кроме того, в базах данных были найдены заявки на микрокредиты на сумму около 5 тыс. грн. Когда журналисты спросили Галкина о мотивах внесения залога за Мудру, он ответил: «Я просто на этом заработал». Уточняя сумму заработка, он назвал 500 грн.

Еще 692 тыс. 359 грн внесла Екатерина Жеглова. По данным YouControl, она является учредителем и бенефициаром компании «Мира Трейд» в Краматорске.

В 2025 году Жеглова фигурировала в двух судебных разбирательствах: в одном «Киевтеплоэнерго» требовало взыскания долга, а в другом речь шла о краже. Согласно материалам суда, в апреле 2025 года, работая уборщицей, она вынесла из офиса компании Ubisoft Ukraine пять игровых устройств Nintendo общей стоимостью около 44,5 тыс. грн. Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Почти такую же сумму — 692 тыс. 350 грн — внесла Светлана Чайка. По данным YouControl, она является учредителем и руководителем пяти компаний в Киеве и Харькове, а также имеет индивидуальное предпринимательство в сфере деятельности страховых агентов и брокеров.

В судебном реестре журналисты нашли приговор 2022 года в отношении женщины с такой же фамилией, которую судили за кражу детской коляски стоимостью 1,1 тыс. грн. Согласно материалам дела, она вместе с мужем вынесла коляску из подъезда и сдала ее в ломбард за 200 грн. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Восемь человек перевели почти одинаковые суммы в один день



Особое внимание привлекает группа залогодателей, внесших почти одинаковые суммы — по 395 тыс. 600 грн. По данным «Схем», восемь человек осуществили платежи в один день.

Среди них — Наталья Глазачева, Оксана Гончарук, Андрей Трофимчук, Константин Яковец и Валерий Воронин. В этой же группе журналисты упоминают Владислава Галкина, Екатерину Жеглову и Светлану Чайку, взносы которых составили примерно по 692 тыс. грн.

Кроме того, в списке залогодателей фигурируют:

Антонова Л. О. — 350 тыс. и 300 тыс. грн;

Оксана Гончарук — 395 тыс. 600 грн;

Андрей Трофимчук — 395 тыс. 600 грн;

Константин Яковец — 395 тыс. 600 грн;

Наталья Глазачева — 395 тыс. 600 грн;

Валерий Воронин — 395 тыс. 600 грн;

Г. В. Щекочихина — 200 тыс. и 100 тыс. грн;

Т. В. Синицына — 290 тыс. грн;

Д. В. Бугай — 200 тыс. грн;

А. Л. Смык — 131 тыс. грн.

В совокупности эти взносы составляют более 3,5 млн грн. Почти одинаковые суммы, перечисленные в один день, свидетельствуют о скоординированной организации платежей. Что также напоминает ситуацию с внесением залога за фигурантов по делу «Мидас» о масштабных хищениях в «Энергоатоме» и оборонной отрасли. В ноябре 2025 года НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему, которую координировали высокопоставленные чиновники и должностные лица из Офиса президента. Тогда о подозрении сообщили семерым фигурантам, в частности бизнесмену Тимуру Миндичу.



Что известно о спецоперациях «Форест Гамп» и «Фемида», в которых фигурирует Мудра



19 августа НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, в которую входили высокопоставленные чиновники с Банковой, бывшие народные депутаты и другие лица. Фигуранты через государственный «Сенс Банк» организовали легализацию 150 млн грн. Эти деньги внесли в качестве залога за экс-министра Германа Галущенко, арестованного в рамках операции «Мидас».

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения в рамках уголовного производства народному депутату Вадиму Столару и заместителю руководителя Офиса президента Ирине Мудрий, экс-нардепу Максиму Микитасю и другим фигурантам, среди которых были:

Заместитель министра юстиции Елена Ференс.

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик.

Бизнесмен и бывший депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион.

Бывшие председатели наблюдательного совета и правления государственного «Сенс Банка» Николай Гладишенко и Олег Ступак.

Начальница департамента государственного «Сенс Банка» Людмила Снигур.

А также лица, связанные с Микитасом: Валентин Елизаров, Егор Меркулов, Александр Остапенко и Никита Тарковский.

По версии следствия, в начале июня участники схемы получили фактический контроль над «Сенс Банком» и начали использовать его для легализации средств. Им было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация денег, полученных преступным путем.

20 августа НАБУ и САП обнародовали продолжение этого дела — спецоперацию «Фемида». Следователи установили, что народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса президента и Министерства юстиции организовали масштабную рейдерскую схему.

С помощью хакеров фигуранты взламывали государственные реестры, фальсифицировали документы, вмешивались в работу судов, чтобы захватывать предприятия и недвижимость на сотни миллионов гривен.

21 августа Высший антикоррупционный суд взял подозреваемого в коррупции экс-нардепа Максима Микитася под стражу с возможным залогом в 30 млн грн.

22 августа в СИЗО отправили Ирину Мудру. ВАКС избрал для неё меру пресечения — арест с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

11 сентября ВАКС избрал бизнесмену и народному депутату Вадиму Столару меру пресечения в виде залога в размере 300 млн грн. После решения суда Столар заявил, что находится в Украине и лично прибыл для участия в рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения.

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