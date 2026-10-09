Мудра вийшла із СІЗО: хто вніс заставу та що відомо про цих людей

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Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла із СІЗО під заставу в 20 млн грн. Підозрювана у відмиванні грошей та рейдерстві, фігурантка справ «Форест Гамп» та «Феміда» провела під вартою півтора місяці. Увесь цей час за Мудру намагалися зібрати та внести необхідну суму застави. Що, зрештою, привернуло не менше уваги, ніж сам факт її арешту.

В Україні закон не вимагає, щоб у корупційних справах банки обов’язково перевіряли походження заставних грошей до того, як корупціонер виходить із СІЗО. Але спецоперація НАБУ та САП «Форест Гамп» стала до певної міри прецедентом для банків.

НАБУ та САП виявили схему легалізації корупційних грошей, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Тоді в епіцентрі скандалу опинилися державний Сенс Банк та його топ-менеджери, деякі з них потрапили за ґрати з підозрою у відмиванні грошей. А главу НБУ Андрія Пишного – викликали з роз’ясненнями до парламенту.

Після гучного розслідування банки боялися приймати як заставу гроші сумнівного походження. Боялися, що до них також можуть прийти з перевірками. Зрештою, необхідну суму застави внесли завдяки майже двом десяткам фізосіб та приватній компанії. Варто зауважити, що офіційно інформація про заставодавців – закрита. Їхній перелік з’ясував проєкт «Схеми» із власних джерел.

Детальніше про осіб, які допомогли Ірині Мудрій вийти із СІЗО – у матеріалі UA.News.



Застава для Мудрої: замість 150 - 20 млн



25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для Ірини Мудрої арешт на 60 діб або внесення застави в розмірі 20 млн грн. Хоча спеціалізована антикорупційна прокуратура спочатку наполягала на значно більшій сумі — 150 млн грн.

2 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила рішення без змін.

Зібрати всю суму застави одразу не вдалося. За інформацією захисту, на початок жовтня на депозитний рахунок суду надійшло майже 13 млн грн. Адвокат Мудрої Павло Гончаренко заявляв, що банки відмовлялися проводити платежі або не розглядали відповідні заяви без пояснення причин.

Захист також повідомляв про намір домогтися зняття арешту з майна Мудрої, щоб продати його та спрямувати виручені кошти на заставу.

Зрештою, необхідні 20 млн грн надійшли від кількох десятків фізичних осіб і компаній. У списку виявили співачку, боржника Київтеплоенерго, засуджену за крадіжку прибиральницю та фірму, що торгує м'ясом.

«Там цікаві персонажі. Але враховуючи, що там серед заставодавців засуджена за крадіжку ігрових пристроїв.....то є переконливе відчуття, що може цього разу задачу збирати заставу доручили Галущенко? Ну а він вже це зробив як міг - через екс-співкамерників, хто на пробаційному нагляді)))», — прокоментував у соцмережі список заставодавців Ірини Мудрої народний депутат Ярослав Железняк.

Майже половина суми — від Мудрої та її цивільного чоловіка



Найбільший внесок у заставу зробила сама Ірина Мудра — 5 млн 937 тис. грн. Ще 4 млн 400 тис. грн двома траншами перерахував її цивільний чоловік Павло Поляруш.

У декларації за 2023 рік вони зазначені як особи, які спільно проживають, але не перебувають в офіційному шлюбі. Загалом на двох вони забезпечили понад половину необхідної суми.



Павло Поляруш працює в банківській сфері майже 15 років. У квітні 2023 року він очолив Управління роботи з проблемними активами Національного банку України. Раніше, у 2019–2021 роках, він уже обіймав цю посаду.

У 2021–2023 роках Поляруш працював радником з питань міжнародної співпраці в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а також радником заступника міністра оборони з питань логістики та співпраці з постачальниками. До цього сім років працював у Правекс Банку, зокрема на керівних посадах, пов’язаних із кредитним контролем і проблемними кредитами. Також мав досвід роботи в Універсал Банку, ПроКредит Банку та Діамант Банку.



Ім’я Поляруша раніше фігурувало в медіа у зв’язку з конфліктом із білоруським добровольцем Андрієм Трацевським з позивним «Безсмертний». Інцидент стався у вересні 2024 року на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Військовий заявив, що п'яний керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш «вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, і сказав, що із нагородної зброї прострелить ноги».

За словами Трацевського, Поляруш нібито запевняв, що «всіх купить» і перед правоохоронцями сказав, що «всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську».



Пізніше ЗМІ написали, що глава НБУ Андрій Пишний домігся закриття кримінального провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством», яке було висунуто за фактом конфлікту. Проти чиновника Нацбанку залишився лише протокол за п’яне водіння.

В медіа з’явилася інформація з посиланням на коментар Дарницького управління поліції Києва про закриття кримінального провадження за зверненням Андрія Трацевського. В соціальних мережах Трацевський також підтвердив, що ситуацію врегульовано.

«Ми по-чоловічому розібралися, потиснули руки, знайшли точки дотику для допомоги армії, конфлікт вичерпаний!», — написав він у своєму Телеграм-каналі.

У журналістських розслідуваннях також йдеться про те, що чиновник НБУ, ймовірно, має незадекларовані статки та прихований бізнес, який спочатку був записаний на його 70-річну матір. Він не сплачує з бізнесу податки та витратив сотні тисяч доларів на заміський будинок та автомобілі. Це йому сходить з рук, що наводить на роздуми про можливе заступництво з боку голови НБУ Андрія Пишного.

Цікаво, що у 2021 році Поляруш задекларував автомобіль Lexus RX 200T 2017 року випуску за 51 тис. 320 доларів, який зареєстрований на Шатрову Карину Олександрівну — доньку його цивільної дружини Ірини Мудрої. Це — саме той Lexus, на якому Поляруш влаштував бійку з військовослужбовцем у вересні 2024 року, і, за даними ЗМІ, купляв його саме він, просто оформивши на свою падчерку.

Внесок співачки - 2,4 млн грн

Ще 2,4 млн грн за Мудру внесла 35-річна Марія Скабалланович — співачка та авторка пісень родом із Дніпра, нині проживає в Одесі. У медіа згадувалися її виступи на музичних конкурсах, зокрема в Ізраїлі.

Її чоловік Олександр Фроймович є власником одеської компанії «Фортіс Райтс», зареєстрованої зовсім недавно — у серпні 2026 року. Основний напрям діяльності підприємства — купівля та продаж власного нерухомого майна.

За даними, наведеними в матеріалі, Фроймович також виступав заставодавцем у справі, відомій як справа Кауфмана—Боруховича, що стосувалася незаконного заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса».

У 2025 році Вищий антикорупційний суд затвердив угоду обвинувачених зі слідством у цій справі. За оприлюдненими повідомленнями, вони отримали умовні покарання, зобов’язалися повернути одеській громаді 150 млн грн і майно, а також сплатити понад 400 млн грн штрафу.

Спільний бізнес заставодавців



Ще один внесок у заставу — 700 тис. грн — зробив Микола Кузнець. Зв’язок між ним і Марією Скабалланович простежується через одеську компанію «Укрреммоторсервіс». Скабалланович є власницею підприємства, зареєстрованого в червні 2025 року, а Кузнець — його директором.

Крім того, він очолює компанію «Капітал Резидентс», створену 4 вересня 2026 року.

За даними, наведеними журналістами «Схем», першим власником «Капітал Резидентс» до середини вересня був Володимир Лапій. У судовому реєстрі є запис про засудження у 2025 році людини з таким самим ім’ям та прізвищем у справі про контрабанду коштів.

Майже мільйон гривень від компанії, що торгує м’ясом



Компанія «Малтекс-М», зареєстрована в Луцьку, перерахувала за Мудру 990 тис. грн двома траншами. Серед зазначених видів діяльності підприємства — неспеціалізована оптова торгівля, а також оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами. Судячи з фінансової звітності, справи у компанії пішли вгору з 2024 року.

Власником компанії є Сергій Ососов, колишній чоловік Ірини Ососової, співробітниці Головного управління Державної податкової служби в Києві.

За інформацією, наведеною в матеріалах, посадовиця продовжує декларувати колишнього чоловіка та їхню спільну дитину, але не вказує компанію «Малтекс-М» і доходи чи заощадження Сергія Ососова.



Хто ще переказував гроші: довгий список фізосіб

Серед інших заставодавців журналісти ідентифікували кількох людей, чиї внески становили приблизно по 692 тис. грн.

Владислав Галкін перерахував 692 тис. 359 грн. За даними YouControl, він очолює компанії «Ворктайм», що працює у сфері бухгалтерського обліку, аудиту й податкового консультування, «Кодлінк», пов’язану з комп’ютерним програмуванням, і «Ринтес», яка займається операціями з нерухомістю. У перших двох підприємствах він також зазначений засновником і бенефіціаром.

За даними «Схем», чоловік із таким самим ім’ям і прізвищем фігурував у судових документах щодо заборгованості за комунальні послуги, а також у справі про пограбування, де був потерпілим. Журналісти також виявили в базах даних резюме людини з таким самим ПІБ, фотографією та номером телефону, яка у 2024 році шукала роботу прибиральника, посудомийника або працівника в інших сферах.

Крім того, у базах знайшли заявки на мікрокредити на суми близько 5 тис. грн. Коли журналісти запитали Галкіна про мотиви внесення застави за Мудру, він відповів: «Я просто на цьому заробив». Уточнюючи суму заробітку, відповів 500 грн.

Ще 692 тис. 359 грн внесла Катерина Жеглова. За даними YouControl, вона є засновницею та бенефіціаркою компанії «Міра Трейд» у Краматорську.

У 2025 році Жеглова фігурувала у двох судових провадженнях: в одному «Київтеплоенерго» вимагало стягнення боргу, а в іншому йшлося про крадіжку. За матеріалами суду, у квітні 2025 року, працюючи прибиральницею, вона винесла з офісу компанії Ubisoft Ukraine п’ять ігрових пристроїв Nintendo загальною вартістю близько 44,5 тис. грн. Суд визнав її винною та призначив п’ять років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Майже таку саму суму — 692 тис. 350 грн — внесла Світлана Чайка. За даними YouControl, вона є засновницею та керівницею п’яти компаній у Києві й Харкові, а також має ФОП у сфері діяльності страхових агентів і брокерів.

У судовому реєстрі журналісти знайшли вирок 2022 року щодо жінки з таким самим прізвищем, яку судили за викрадення дитячого візка вартістю 1,1 тис. грн. За матеріалами справи, вона разом із чоловіком винесла візок із під’їзду та здала його в ломбард за 200 грн. Суд призначив їй три роки позбавлення волі.

Вісім людей переказали майже однакові суми в один день



Окрему увагу привертає група заставодавців, які внесли майже однакові суми — по 395 тис. 600 грн. За даними «Схем», вісім осіб здійснили платежі в один день.

Серед них — Наталія Глазачева, Оксана Гончарук, Андрій Трофімчук, Костянтин Яковець і Валерій Воронін. У цій самій групі журналісти згадують Владислава Галкіна, Катерину Жеглову та Світлану Чайку, внески яких становили приблизно по 692 тис. грн.

Крім того, у переліку заставодавців фігурують:

Антонова Л. О. — 350 тис. та 300 тис. грн;

Оксана Гончарук — 395 тис. 600 грн;

Андрій Трофімчук — 395 тис. 600 грн;

Костянтин Яковець — 395 тис. 600 грн;

Наталія Глазачева — 395 тис. 600 грн;

Валерій Воронін — 395 тис. 600 грн;

Г. В. Щекочихіна — 200 тис. та 100 тис. грн;

Т. В. Сініцина — 290 тис. грн;

Д. В. Бугай — 200 тис. грн;

А. Л. Смик — 131 тис. грн.

У сукупності ці внески становлять понад 3,5 млн грн. Майже однакові суми, переказані в один день, свідчать про скоординовану організацію платежів. Що також нагадує ситуацію із внесенням застави за фігурантів у справі «Мідас» про масштабні розкрадання в Енергоатомі та оборонці. У листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему, яку координували топурядовці та посадовці з Офісу президента. Тоді про підозру повідомили семи фігурантам, зокрема бізнесмену Тимуру Міндічу.



Що відомо про спецоперації «Форест Гамп» та «Феміда», де фігурує Мудра



19 серпня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, до якої входили топпосадовці з Банкової, колишні народні депутати та інші особи. Фігуранти через державний Сенс Банк організували легалізацію 150 млн грн. Ці гроші внесли як заставу за ексміністра Германа Галущенка, арештованого в межах операції «Мідас».

НАБУ і САП повідомили підозру у кримінальному провадженні народному депутату Вадиму Столару та заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій, екснардепу Максиму Микитасю та іншим фігурантам, серед яких були:

Заступниця міністра юстиції Олена Ференс.

Гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик.

Бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон.

Ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак.

Начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур.

А також повʼязані з Микитасем особи: Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

20 серпня НАБУ та САП оприлюднили продовження цієї справи — спецоперацію «Феміда». Слідчі встановили, що нардепи, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції організували масштабну рейдерську схему.

За допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, фальсифікували документи, втручалися в роботу судів, щоб захоплювати підприємства і нерухомість на сотні мільйонів гривень.

21 серпня Вищий антикорупційний суд взяв підозрюваного в корупції екснардепа Максима Микитася під варту з можливою заставою у 30 млн грн.

22 серпня у СІЗО відправили Ірину Мудру. ВАКС обрав для неї запобіжний захід – арешт з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн.

11 вересня ВАКС обрав бізнесмену та нардепу Вадиму Столару запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 млн грн. Після рішення суду Столар заявив, що перебуває в Україні та особисто прибув для участі в розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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