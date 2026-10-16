Iran i wspierane przez niego ugrupowania przeprowadziły od początku wojny co najmniej 135 ataków dronami i rakietami na 84 obiekty infrastruktury w Arabii Saudyjskiej, ZEA, Iraku, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Bahrajnie. Wynika to ze śledztwa Reutersa, o którym informuje The Express Tribune. Według agencji celem ataków był kluczowy sprzęt w obiektach energetycznych, portowych, transportowych i przemysłowych.

Ataki na porty i zakłady skraplania gazu

Wśród najbardziej dotkniętych obiektów jest port Fudżajra w ZEA, który umożliwia eksport ropy z pominięciem Cieśniny Ormuz. Reuters naliczył co najmniej 19 ataków na port od 28 lutego. Zdjęcia satelitarne przeanalizowane przez agencję wykazały uszkodzenie dwóch systemów rurociągów łączących terminale naftowe z nabrzeżami.

Po atakach w połowie marca załadunek ropy w Fudżajrze spadł do 440 tys. baryłek dziennie — poniżej połowy średniego dziennego poziomu z 2025 roku, według Kplera. Po uderzeniu 4 maja eksport produktów naftowych z portu niemal zatrzymał się na miesiąc: do 1 czerwca stamtąd wypłynął tylko jeden statek.

Atakowane były również zakłady skraplania gazu Ras Laffan w Katarze. Podczas dwóch uderzeń zniszczono dwa moduły chłodzące wykorzystywane do skraplania gazu. Dyrektor QatarEnergy Saad al-Kaabi powiedział Reutersowi w marcu, że ich pełne odtworzenie może zająć od trzech do pięciu lat. Ataki na Ras Laffan zagroziły niemal 20% światowych przepływów skroplonego gazu ziemnego, zauważa agencja.

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Zaprzeczenia władz i straty gospodarcze

Rządy państw Zatoki w co najmniej 34 oficjalnych oświadczeniach po atakach podkreślały, że szkody zostały spowodowane przez odłamki przechwyconych rakiet lub dronów. Jednocześnie 14 ekspertów i osób zaznajomionych z działalnością dotkniętych sektorów, ankietowanych przez Reutersa, uznało za mało prawdopodobne, by kluczowy sprzęt w dziesiątkach obiektów został uszkodzony głównie przez przypadkowe odłamki.

10 września atak na saudyjski ropociąg Wschód—Zachód zatrzymał przesył ropy i zagroził dostawom sięgającym 4% światowej podaży ropy. Arabia Saudyjska oświadczyła, że atak przeprowadziły wspierane przez Iran ugrupowania w Iraku. Ceny kontraktów terminowych Brent w marcu, kwietniu i maju zbliżały się do 120 dolarów za baryłkę lub przekraczały tę wartość, podczas gdy w lutym wynosiły około 70 dolarów.

Według szacunków firm i firmy analitycznej IIR Energy co najmniej cztery duże obiekty w regionie będą potrzebowały roku lub więcej na pełne odtworzenie. Należą do nich Ras Laffan, katarski zakład Pearl Gas-to-Liquids, kompleks gazowy Habshan w ZEA oraz zakład aluminium Emirates Global Aluminium Al Taweelah.

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