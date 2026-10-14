从阿布拉莫维奇到乌斯马诺夫：俄罗斯寡头如何将数十亿资产藏匿以规避制裁

罗曼·阿布拉莫维奇及其财务顾问可能多年来一直利用离岸公司、倒签日期文件以及公司财务报表的变更，隐瞒这位俄罗斯亿万富翁的真实资产结构。 对数十万份泄露文件的分析显示，通过塞浦路斯和英属维尔京群岛的公司网络，可能隐藏了数十亿美元的资产，同时也减少了应缴税款。

这并非首次有报道将这位前切尔西足球俱乐部老板与不透明的金融结构联系在一起。 早在2023年，英国就曾对塞浦路斯的金融中介机构实施制裁，英国政府指控这些机构协助阿布拉莫维奇和另一位俄罗斯寡头阿利舍尔·乌斯马诺夫隐匿资产。

如今，新披露的材料再次将人们的目光聚焦于：专业顾问、公司注册处和国际金融中心是如何帮助俄罗斯资本逃过监管机构视线的。

UA.News报道称，记者在阿布拉莫维奇的财务故事中发现了什么，离岸机制是如何运作的，还有哪些俄罗斯亿万富翁利用了复杂的产权结构，以及律师、会计师、 信托及中介公司在保护其财富方面发挥了何种作用。

关于阿布拉莫维奇的调查究竟揭露了什么

由《调查新闻局》（The Bureau of Investigative Journalism）与BBC《全景》栏目、《卫报》及其他媒体合作开展的调查，基于“塞浦路斯机密”（Cyprus Confidential）泄露的文件。 据记者透露，他们发现了超过一千份公司文件，这些文件可能是在1999年至2013年期间被追溯日期所篡改的。

这些文件包括合同、付款指令、往来信函及其他文件，本应用于证明特定财务交易的连续性。 然而，据调查作者称，其中部分文件是在其标注日期数年之后才制作的。这种做法可能会篡改资产所有权的书面记录，并给人一种资金或财产转让发生时间早于实际时间的错觉。

据记者估算，该机制至少帮助隐匿了100亿美元的资产，并逃避了巨额税款。 这是对与被调查实体相关的资产规模的估算，并非断言所有这些资金均被盗、被没收或从银行账户中消失。

其中一个核心案例是塞浦路斯公司Kravin Investments的故事。2003年5月，该公司收到约30亿美元，其中约20亿美元仍由其支配。 这些资金或存入账户，或借给其他公司，因此理论上可能产生在塞浦路斯应纳税的收入。

2005年，财务顾问们开始讨论修改往年会计文件的事宜。记者查阅的往来信件中，提到了需要修改Kravin公司2003至2004年度的财务报表。 此后，出现了一些文件，将该公司描述为并非资金的所有者，而是一个据称代表另一家在英属维尔京群岛注册的公司——Kelvedon Worldwide——持有并投资这些资金的机构。

据调查人员结论，部分文件的日期标注为2003年，但实际上至少是在两年后才制作的。 结果，在更新的财务文件中，约20亿美元不再被列为克拉文本人拥有的资产。与此同时，对这笔资金征收相应税款的依据可能也随之消失。

需要明确的是，这并不一定意味着资金在物理层面上消失了。记者们首先描述的是资产在文件记录中的变化：资金可能仍留在金融网络内，但财务报表已不再像以前那样显示这些资金。 正是这种实际资金流动与纸面所有权记录之间的差异，是理解此案的关键。

报道中还提到了Amiscan Investments——一家曾涉及阿布拉莫维奇奢侈资产信息的公司。 2005年，文件中曾记录约6.5亿美元的资产：位于英国和法国的房地产、直升机、飞机、游艇和汽车。

此后，这些资产便不再出现在公司的财务报表中。据记者披露，这些追溯生效的协议给人一种错觉，即这些资产早在2003年初就已转让给了该公司位于英属维尔京群岛的股东。

谁协助阿布拉莫维奇管理离岸网络

调查的焦点不仅在于这些公司，还包括确保其正常运作的人员。 其中包括阿布拉莫维奇的多年盟友叶夫根·特南鲍姆——他曾掌管位于伦敦的Millhouse Capital UK——以及参与管理这位寡头金融架构的律师、会计师和顾问。

记者们特别关注了德勤（Deloitte）的塞浦路斯分部，以及在德勤塞浦路斯部分业务剥离后成立的Meritservus公司。 据调查显示，这些机构的员工参与了倒签文件的准备工作，而德勤随后对多家公司的财务报表进行了审核并予以批准。

报道中还提到了德米特里斯·约安尼德斯——德勤塞浦路斯的前负责人，他后来执掌了Meritservus。记者称他是阿布拉莫维奇网络中的关键财务中介之一。 在记者调查到的通信记录中，伊奥安尼德斯曾讨论过修改财务报表以及为与这位寡头有关联的公司办理文件事宜。

其中一则记录涉及一笔近1亿美元的付款。据调查人员称，为掩饰向阿布拉莫维奇转移资金的行为，相关方使用了咨询协议，这些协议可能被追溯签署。 一家中介公司据称以提供咨询服务为由收取了款项，随后将几乎全部金额作为代理佣金转给了阿布拉莫维奇。据记者称，相关文件是在股票交易完成后才制作的。

阿布拉莫维奇的代表否认了逃税和误导塞浦路斯当局的指控。据他们称，这位寡头是依据德勤塞浦路斯（Deloitte Cyprus）及其他顾问的专业建议行事的。特南鲍姆也否认了任何不当行为。 德勤塞浦路斯分公司表示，其行为符合适用法律，且由于文件年代久远，无法对具体材料发表评论。

尽管如此，此次调查引发了一个更广泛的问题：合法的税务筹划何时结束，而可能用于隐瞒资产、实际交易或对国家义务的文件操纵又从何时开始？

制裁实施前，7.6亿英镑的去向何在

2023年4月，英国政府对德米特里斯·约安尼德斯和塞浦路斯律师赫里斯托杜洛斯·瓦西利亚德斯实施了制裁。 英国当局指控他们协助俄罗斯寡头通过复杂的金融结构隐匿资产。

根据英国政府的官方声明，德米特里斯·约安尼德斯建立了不透明的离岸结构，罗曼·阿布拉莫维奇利用这些结构隐匿了价值超过7.6亿英镑的资产。 此事发生在2022年3月英国对这位俄罗斯商人实施制裁之前。

在同一份声明中，英国当局还描述了赫里斯托杜洛斯·瓦西利亚德斯与阿利舍尔·乌斯马诺夫的金融架构相关的活动。 这两名律师因在维持与俄罗斯寡头有关联的公司网络运作中发挥的作用而遭到制裁。

此外，在一项关于阿布拉莫维奇金融架构的新调查报道中，提到约20亿美元的资金在塞浦路斯公司Kravin Investments的财务报表中不再显示，这是由于此前几年文件内容发生了变更所致。

调查作者还估算，其所调查的金融交易涉及的资产总值至少达100亿美元。

阿利舍尔·乌斯马诺夫：离岸信托、房地产和金融中介

阿利舍尔·乌斯马诺夫是俄罗斯亿万富翁，在冶金、采矿、电信及其他行业拥有资产。 2022年2月，英国对他实施了制裁，包括冻结资产和禁止入境。 2023年4月，英国政府扩大了制裁范围，将与乌斯马诺夫金融交易有关联的个人和公司纳入其中。

塞浦路斯律师赫里斯托杜洛斯·瓦西利亚德斯成为此案的关键人物之一。 据英国政府称，他处于与乌斯马诺夫及萨里郡萨顿广场（Sutton Place）地产相关的信托和离岸公司网络的核心位置。 瓦西利亚德斯于2023年4月12日被列入英国制裁名单。

同日，英国对与乌斯马诺夫金融网络有关联的公司实施了限制措施，其中包括USM、Curzon Square Limited和Hanley Limited。 英国当局表示，此举旨在将制裁范围扩大至与这位亿万富翁相关的资产，特别是估值约为9000万英镑的伦敦豪宅Beechwood House。

英国当局关注的另一个对象是萨顿庄园（Sutton Place）——位于萨里郡的一处历史悠久的庄园。乌斯马诺夫、该房产及其离岸公司网络之间的关联在政府的制裁公告中有所提及。 在此类结构中使用信托和公司意味着，要确定财产所有权，不仅需要查阅注册文件，还需调查法定所有者与实际控制人之间的关系。

在此案中，不仅商人本人的资产发挥了重要作用，确保公司结构正常运转的专业中介也起到了关键作用。英国政府解释称，对瓦西利亚德斯实施制裁是因为他在乌斯马诺夫的金融网络中扮演的角色。

与此同时，将公司列入制裁名单并不意味着其财产会自动归国家所有：根据英国制裁法律，对资产交易将实施限制。

苏莱曼·凯里莫夫：Heritage Trust信托及逾10亿美元资产

苏莱曼·凯里莫夫是俄罗斯亿万富翁，曾任俄罗斯联邦委员会委员。2018年4月，美国财政部对其实施了制裁。 2022年6月，美国当局宣布冻结Heritage Trust信托的资产，当时其价值超过10亿美元。

据美国财政部2022年6月30日的通报，凯里莫夫在“Heritage Trust”信托中拥有财产权益——该信托注册于美国特拉华州。 美国外国资产控制办公室（OFAC）的决定将适用于受制裁个人财产的限制措施扩展至该信托。结果，该信托的资产被冻结，且无法用于美国法律禁止的交易。

美国调查发现，该集团利用由亲属、顾问及所有权不透明的法律实体组成的网络，将资金投资于美国。 据美国财政部称，这一体系使得难以查明凯里莫夫与相关投资之间的关联。

“Heritage Trust”案表明，制裁限制不仅可能涉及直接以受制裁个人名义开设的账户，还可能涉及该个人在其中拥有财产权益的法人实体的资产。 为此，美国当局调查了该信托的股权结构及其与凯里莫夫之间的关联。

超级游艇“阿玛迪亚”号：没收诉讼

另一桩与克里莫夫有关的案件涉及“阿玛迪亚”号超级游艇，其价值估计约为3亿美元。2022年4月，斐济法院应美国请求批准扣押该船。 美国当局声称，尽管该游艇的法律所有权结构是通过其他公司设立的，但实际上归克里莫夫所有。

2022年10月，美国司法部就没收“阿玛迪亚”号提起民事诉讼。 诉状中，美方声称该船与受制裁人员有关联，且其维护和运营费用是通过某些结构支付的——据调查称，这些结构掩盖了实际所有者的身份。

美国当局还声称，在制裁实施后，该游艇的维护费用是通过中介以及在不同司法管辖区注册的公司进行的支付。此类交易已成为没收案中的证据基础。

“阿玛迪亚”案与“赫里蒂奇信托”案有所不同：前者涉及针对特定财产的没收诉讼，而后者则是根据美国制裁法律对信托资产实施冻结。

罗滕伯格兄弟：2014年制裁后的企业重组

阿尔卡季和鲍里斯·罗滕伯格是俄罗斯商人，在2014年俄罗斯吞并克里米亚后遭到美国制裁。 阿尔卡季·罗滕伯格同样于2014年遭到欧盟制裁，而鲍里斯·罗滕伯格则是在2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后被欧盟列入制裁名单的。

2023年6月，由OCCRP和俄罗斯媒体《重要故事》组成的国际记者联盟公布了《罗滕伯格档案》调查报告。 该调查基于Evocorp公司泄露的5万余份文件和电子邮件，该公司曾负责管理罗滕伯格家族的资产和商业事务。这些文件涵盖了2013年至2020年期间。

通过分析通信记录，记者们发现，在制裁实施后，与罗滕伯格家族有关联的机构进行了公司重组，在各公司之间转移资产，并利用了代理人。 参与此类操作的人员包括俄罗斯高管、西方律师、银行家、商业顾问以及企业服务提供商。

记者将该体系的核心参与者之一指认为马克西姆·维克托罗夫——这位俄罗斯商人同时也是Evocorp公司的所有者。 根据调查材料，维克托罗夫及其团队负责协调罗滕伯格家族国际资产的管理，并动员各国专家解决因制裁实施而产生的法律、银行及公司事务问题。

其中一个具体案例涉及位于芬兰的大型多功能体育馆“赫尔辛基哈利”（Helsinki Halli），该场馆也被称为“哈特瓦尔体育馆”（Hartwall Arena）。 记者在泄露文件中发现了一份包含企业重组计划的备忘录，其目的是在制裁限制下保留罗滕伯格家族对该资产的持股。

在制裁实施后的往来信件中，讨论了文件的准备工作以及所有权结构的调整。这些材料表明，企业决策被视为应对限制措施的一种方式，这些限制措施给国际资产的管理带来了困难。

西班牙房地产与离岸公司

调查的另一个方向是欧洲的房地产，特别是与鲍里斯·罗滕伯格有关的位于西班牙海岸的一处别墅。 据OCCRP报道，相关文件显示，在该房产的所有权结构中使用了离岸公司和受托人。

记者们查阅了公司文件、产权登记册以及讨论所有权变更和公司管理的往来信件。 在某些情况下，房产登记在并非相关资产已知最终受益人的人名下。此外，文件中还涉及英属维尔京群岛的公司以及与塞浦路斯有关的实体。

调查还专门描述了俄罗斯境内封闭式共同基金的使用情况。此类机构具有特殊的法律地位，不会像公开公司登记册那样向公众披露其全部股东名单。 在记者们与2017年7月俄罗斯中央银行会议关联的文件中，提到了13只与罗滕伯格家族或其资产有关联的此类基金。

调查还描述了金融机构和律师事务所在处理被冻结账户及银行服务相关事宜中的参与情况。 不过，机构在通信中被提及这一事实本身，并不意味着其被认定违反了制裁规定。OCCRP已向涉事方提供了就公开调查结论发表评论的机会，其中部分当事人否认了存在不当行为。

为何制裁不足以控制寡头资产

罗曼·阿布拉莫维奇、阿利舍尔·乌斯马诺夫、苏莱曼·凯里莫夫以及罗滕伯格兄弟的故事表明，查明并冻结俄罗斯寡头的资产，远比将他们的名字列入制裁名单要困难得多。 房地产、投资、公司权益及银行账户可能登记在多个国家的不同公司、信托及相关人士名下。因此，确定实际所有者需要分析整个法律和金融关系网络。

专业中介——律师、企业顾问、受托管理人和金融专家——在这些结构中发挥着重要作用。他们负责公司注册、信托管理以及资产交易的配套服务。 与此同时，仅参与此类结构的设立或维护本身并不构成违法行为：责任取决于具体行为和现有证据。

各国法律之间的差异带来了额外的困难。在一个司法管辖区冻结的资产并不总是自动延伸至国外的相关公司和财产。

为此可能需要单独的调查、国际请求和法院判决。同样，限制资产处置权的资产冻结措施，并不等同于需要单独法律依据的没收。

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