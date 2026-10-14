Возле Нотр-Дама в Париже обнаружили 2000-летнюю стену древнего поселения

В ходе археологических раскопок в центре Парижа исследователи обнаружили около 20 метров стены со следами пожара, возраст которой может достигать 2000 лет. Учёные предполагают, что сооружение могло быть частью Лютеции — древнего галльского поселения, на месте которого впоследствии возник современный Париж.

Находку обнаружили во внутреннем дворе больницы Hôtel-Dieu, недалеко от собора Нотр-Дам. Рядом археологи также нашли обгоревшие семена и галльский наконечник копья.

«На протяжении веков местоположение Лютеции было предметом споров. Из-за отсутствия материальных доказательств на острове Сите некоторые даже предполагали, что она могла находиться в Нантере. Сегодня, благодаря этой стене и её контексту, мы, возможно, получили ключ к этой загадке», — сказал региональный куратор по археологии Стефан Дешам.

Раскопки начались в феврале 2026 года перед реконструкцией больницы. По словам исследователей, крупные каменные блоки и система деревянных балок характерны для галльских укреплений.

Внешняя сторона стены почернела от огня, а деревянное сооружение перед ней было уничтожено пожаром. Позади археологи обнаружили толстый слой песка и гравия, который, вероятно, укреплял конструкцию. Это позволяет предположить, что стена имела оборонительное назначение.

Исследователи полагают, что она могла защищать оппидум — укреплённый центр поселения.

Юлий Цезарь писал, что в 52 году до н. э., когда римские войска приблизились к Лютеции, галлы сожгли город и разрушили мосты, чтобы он не достался врагу.

Радиоуглецевый анализ деревянных элементов стены датировал их периодом между 200 и 10 годами до н. э. Керамика, найденная поблизости, также относится ко временам Цезаря.

До этого предположение о том, что Лютеция располагалась именно на острове Сите, основывалось преимущественно на описаниях античных авторов.

Из-за хрупкого состояния стену не смогут оставить на месте. Перед демонтажем её зафиксируют в 3D, а часть конструкции впоследствии планируют восстановить из оригинальных камней для музейной экспозиции.

Дальнейшие исследования должны выяснить, когда именно была построена и заброшена стена и действительно ли она принадлежала Лютеции, которую описывал Цезарь.

Источник: Discover Magazine.

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