Біля Нотр-Даму в Парижі знайшли 2000-річну стіну давнього поселення

Під час археологічних розкопок у центрі Парижа дослідники знайшли близько 20 метрів стіни зі слідами пожежі, вік якої може сягати 2000 років. Науковці припускають, що споруда могла бути частиною Лютеції — давнього галльського поселення, на місці якого згодом виник сучасний Париж.

Знахідку виявили у внутрішньому дворі лікарні Hôtel-Dieu, неподалік собору Нотр-Дам. Поруч археологи також знайшли обгоріле насіння та галльський наконечник списа.

“Протягом століть місце розташування Лютеції було предметом суперечок. Через відсутність матеріальних доказів на острові Сіте дехто навіть припускав, що вона могла бути розташована в Нантері. Сьогодні, з цією стіною та її контекстом, ми, можливо, отримали ключ до цієї загадки”, – сказав регіональний куратор археології Стефан Дешам.

Розкопки почалися у лютому 2026 року перед реконструкцією лікарні. За словами дослідників, великі кам’яні блоки та система дерев’яних балок характерні для галльських укріплень.

Зовнішній бік стіни почорнів від вогню, а дерев’яна споруда перед нею була знищена пожежею. Позаду археологи знайшли товстий шар піску та гравію, який міг зміцнювати конструкцію. Це дозволяє припускати, що стіна мала оборонне призначення.

Дослідники вважають, що вона могла захищати оппідум – укріплений центр поселення.

Юлій Цезар писав, що у 52 році до н. е., коли римські війська наблизилися до Лютеції, галли спалили місто та зруйнували мости, щоб воно не дісталося ворогу.

Радіовуглецевий аналіз дерев’яних елементів стіни датував їх періодом між 200 та 10 роками до н. е. Кераміка, знайдена поруч, також належить до часів Цезаря.

До цього припущення, що Лютеція розташовувалася саме на острові Сіте, ґрунтувалося переважно на описах античних авторів.

Через крихкий стан стіну не зможуть залишити на місці. Перед демонтажем її зафіксують у 3D, а частину конструкції згодом планують відновити з оригінальних каменів для музейної експозиції.

Подальші дослідження мають з’ясувати, коли саме збудували та покинули стіну і чи справді вона належала Лютеції, яку описував Цезар.

Джерело: Discover Magazine.

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