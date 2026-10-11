Матч саудовского «Аль-Насра» против узбекского «Нефтчи Фергана» в Лиге чемпионов Азии Elite, запланированный на вечер понедельника в Эр-Рияде, может не состояться из-за ситуации с безопасностью в столице Саудовской Аравии. Поединок должен пройти на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Как сообщает The National, в результате атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде в субботу погибли по меньшей мере 12 человек, еще 309 получили ранения. Издание отмечает, что это была третья за неделю атака на аэропорт, осуществленная поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами.

Решения по матчу нет

Азиатская футбольная конфедерация и оба клуба пока не комментировали статус игры. «Аль-Наср», капитаном которого является Криштиану Роналду, должен провести домашний матч с «Нефтчи».

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Узбекская команда прибыла в Эр-Рияд прямым чартерным рейсом еще до атаки на аэропорт. По данным издания, в столицу Саудовской Аравии также направились около 100 болельщиков клуба.

Перенос в саудовской лиге

Один матч Саудовской профессиональной лиги, запланированный на воскресенье, уже перенесли: игра между «Абхой» и «Аль-Файсали» состоится позднее в этом месяце. В лиге заявили, что решение приняли после оценки обстоятельств вокруг матча и в соответствии с регламентными процедурами.

В течение следующих двух дней запланированы четыре матча с участием саудовских клубов в континентальном турнире. «Аль-Хиляль» должен вылететь в Доху на игру против «Аль-Садда», «Аль-Кадисия» уже отправилась в Ташкент на матч с «Пахтакором», а «Аль-Ахли» прибыл из Джидды в Дубай перед встречей с «Аль-Васлом».

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