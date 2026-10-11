沙特阿拉伯阿尔纳斯尔队原定于周一晚间在利雅得举行的亚足联冠军精英联赛中对阵乌兹别克斯坦费尔干纳纳夫塔奇队的比赛，可能因沙特首都的安全局势而无法举行。比赛原计划在阿尔阿瓦尔公园体育场进行。

据《The National》报道，周六对利雅得哈立德国王国际机场的袭击造成至少12人死亡，另有309人受伤。该媒体指出，这是伊朗支持的也门胡塞武装一周内第三次袭击该机场。

尚未就比赛作出决定

亚洲足球联合会和两家俱乐部尚未就比赛状态发表评论。由克里斯蒂亚诺·罗纳尔多担任队长的阿尔纳斯尔原定主场迎战纳夫塔奇。

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乌兹别克斯坦球队在机场遇袭前已乘坐直飞包机抵达利雅得。据该媒体称，约100名该俱乐部球迷也前往了沙特首都。

沙特联赛比赛延期

一场原定周日进行的沙特职业联赛比赛已被延期：艾卜哈与费萨利的比赛将于本月晚些时候举行。联赛方面表示，该决定是在评估比赛周边情况后，并按照相关规程作出的。

未来两天内，洲际赛事将安排四场有沙特俱乐部参加的比赛。阿尔希拉尔将飞往多哈对阵萨德，阿尔卡迪西亚已前往塔什干与棉农交手，阿尔阿赫利则从吉达抵达迪拜，准备迎战阿尔瓦斯尔。

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