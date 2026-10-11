Mecz saudyjskiego Al-Nassr z uzbeckim Neftchi Fergana w Azjatyckiej Lidze Mistrzów Elite, zaplanowany na poniedziałkowy wieczór w Rijadzie, może się nie odbyć z powodu sytuacji bezpieczeństwa w stolicy Arabii Saudyjskiej. Spotkanie ma zostać rozegrane na stadionie Al-Awwal Park.

Jak informuje The National, w wyniku sobotniego ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie zginęło co najmniej 12 osób, a kolejnych 309 zostało rannych. Portal zaznacza, że był to trzeci w ciągu tygodnia atak na lotnisko przeprowadzony przez wspieranych przez Iran jemeńskich Huti.

Brak decyzji w sprawie meczu

Azjatycka Konfederacja Piłkarska oraz oba kluby nie skomentowały jeszcze statusu spotkania. Al-Nassr, którego kapitanem jest Cristiano Ronaldo, ma rozegrać u siebie mecz z Neftchi.

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Uzbecka drużyna przyleciała do Rijadu bezpośrednim lotem czarterowym jeszcze przed atakiem na lotnisko. Według portalu do stolicy Arabii Saudyjskiej udało się także około 100 kibiców klubu.

Przełożenie meczu w lidze saudyjskiej

Jeden mecz Saudyjskiej Ligi Profesjonalnej zaplanowany na niedzielę został już przełożony: spotkanie Abhy z Al-Faisaly odbędzie się później w tym miesiącu. Liga poinformowała, że decyzję podjęto po ocenie okoliczności dotyczących meczu i zgodnie z procedurami regulaminowymi.

W ciągu najbliższych dwóch dni zaplanowano cztery mecze z udziałem saudyjskich klubów w turnieju kontynentalnym. Al-Hilal ma polecieć do Dohy na mecz z Al-Sadd, Al-Qadsiah udała się już do Taszkentu na spotkanie z Pakhtakorem, a Al-Ahli przybył z Dżuddy do Dubaju przed meczem z Al-Wasl.

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