Матч Аль-Насра з Нефтчі в Ер-Ріяді може не відбутися — The National

Матч саудівського «Аль-Насра» проти узбецького «Нефтчі Фергана» в Лізі чемпіонів Азії Elite, запланований на понеділок увечері в Ер-Ріяді, може не відбутися через безпекову ситуацію у столиці Саудівської Аравії. Поєдинок має пройти на стадіоні «Аль-Авваль Парк».

Як повідомляє The National, унаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді в суботу загинули щонайменше 12 людей, ще 309 дістали поранення. Видання зазначає, що це була третя атака на аеропорт за тиждень, яку здійснили підтримувані Іраном єменські хусити.

Рішення щодо матчу немає

Азійська футбольна конфедерація та обидва клуби поки не коментували статус гри. «Аль-Наср», капітаном якого є Кріштіану Роналду, має провести домашній матч із «Нефтчі».

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Узбецька команда прибула до Ер-Ріяда прямим чартерним рейсом ще до атаки на аеропорт. За даними видання, до столиці Саудівської Аравії також вирушили близько 100 уболівальників клубу.

Перенесення в саудівській лізі

Один матч Саудівської професійної ліги, запланований на неділю, вже перенесли: гру між «Абхою» та «Аль-Файсалі» проведуть пізніше цього місяця. У лізі заявили, що рішення ухвалили після оцінки обставин довкола матчу та відповідно до регламентних процедур.

Упродовж наступних двох днів заплановано чотири матчі за участю саудівських клубів у континентальному турнірі. «Аль-Гіляль» має вилетіти до Дохи на гру проти «Аль-Садда», «Аль-Кадісія» вже вирушила до Ташкента на матч із «Пахтакором», а «Аль-Аглі» прибув із Джидди до Дубая перед зустріччю з «Аль-Васлом».

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