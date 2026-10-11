Столица Йемена Сана подверглась десяткам авиаударов после объявления правительством операции «Рассвет Йемена» по возвращению города из-под контроля хуситов. Хуситы удерживают Сану с сентября 2014 года, а до начала новой кампании город в основном избегал бомбардировок после перемирия между международно признанным правительством и хуситами, объявленного в 2023 году, сообщает Al Jazeera.

Жертвы среди гражданских

В понедельник авиаудар в районе Савван в мухафазе Сана привел к гибели ребенка и ранил еще семерых гражданских. С начала нового наступления ударам также подвергся Международный аэропорт Саны, где погибли двое сотрудников.

Наземные силы правительства находятся в сотнях миль от столицы и ведут бои с хуситами на западном побережье Йемена и вблизи Таиза. Поэтому атаки на позиции хуситов в Сане осуществляются с воздуха. Жители города опасаются ударов вблизи районов, где могут находиться военные объекты хуситов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Опасения перемещений и дефицита

По данным Международной организации по миграции, из-за усиления боевых действий в последние недели в Йемене были вынужденно перемещены более 200 тысяч человек. Большинство из них происходят из мухафазы Таиз на юго-западе страны, где продолжаются наиболее интенсивные наземные бои между правительственными силами и хуситами.

Жители Саны также начали запасаться продуктами и топливом из-за опасений роста цен и перебоев с поставками. Исполнительный директор Таизского центра йеменско-заливных исследований Вафик Салех заявил, что подорожание продовольствия и топлива ухудшит гуманитарную ситуацию. На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что три четверти семей в некоторых районах Йемена страдают от голода.

Цели операции

Правительство Йемена заявило, что будет продолжать операцию до достижения своих целей, включая возвращение Саны. Саудовская коалиция, поддерживающая правительство, назвала Сану, Сааду и Амран одними из главных источников ракетной угрозы со стороны хуситов. Саудовская Аравия также подвергалась ракетным атакам хуситов, в том числе ударам по Международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде; последний из них, по данным издания, унес жизни 12 человек.

Читай нас в