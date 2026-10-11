Dziesiątki nalotów uderzyły w stolicę Jemenu, Sanę, po ogłoszeniu przez rząd operacji „Świt Jemenu”, mającej na celu odzyskanie miasta spod kontroli Huti. Huti kontrolują Sanę od września 2014 roku, a przed rozpoczęciem nowej kampanii miasto w dużej mierze unikało bombardowań po rozejmie między uznawanym międzynarodowo rządem a Huti, ogłoszonym w 2023 roku, poinformowała Al Jazeera.

Ofiary wśród ludności cywilnej

W poniedziałek nalot w rejonie Sawwan w muhafazie Sanaa zabił dziecko i zranił siedmioro innych cywilów. Od początku nowej ofensywy zaatakowano również Międzynarodowy Port Lotniczy Sanaa, gdzie zginęło dwóch pracowników.

Siły lądowe rządu znajdują się setki mil od stolicy i walczą z Huti na zachodnim wybrzeżu Jemenu oraz w pobliżu Taiz. Dlatego ataki na pozycje Huti w Sanie prowadzone są z powietrza. Mieszkańcy miasta obawiają się uderzeń w pobliżu obszarów, gdzie mogą znajdować się wojskowe obiekty Huti.

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Obawy przed przesiedleniami i niedoborami

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w ostatnich tygodniach w Jemenie przymusowo przesiedlono ponad 200 tysięcy osób z powodu nasilenia walk. Większość z nich pochodzi z muhafazy Taiz na południowym zachodzie kraju, gdzie trwają najbardziej intensywne walki lądowe między siłami rządowymi a Huti.

Mieszkańcy Sany zaczęli również gromadzić zapasy żywności i paliwa z obawy przed wzrostem cen oraz zakłóceniami dostaw. Wafik Saleh, dyrektor wykonawczy Taizskiego Centrum Studiów Jemeńsko-Zatokowych, oświadczył, że wzrost cen żywności i paliwa pogorszy sytuację humanitarną. W ubiegłym tygodniu Światowy Program Żywnościowy ONZ ostrzegł, że trzy czwarte rodzin w niektórych rejonach Jemenu cierpi z powodu głodu.

Cele operacji

Rząd Jemenu oświadczył, że będzie kontynuował operację do osiągnięcia swoich celów, w tym odzyskania Sany. Wspierająca rząd koalicja saudyjska wskazała Sanę, Saadę i Amran jako jedne z głównych źródeł zagrożenia rakietowego ze strony Huti. Arabia Saudyjska również była celem ataków rakietowych Huti, w tym uderzeń na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie; ostatni z nich, według publikacji, zabił 12 osób.

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