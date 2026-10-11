也门政府宣布开展“也门黎明”行动，以从胡塞武装控制下夺回首都萨那后，萨那遭到数十次空袭。胡塞武装自2014年9月起控制萨那；在新一轮行动开始前，在国际公认政府与胡塞武装于2023年宣布停火后，该市大体上避免了轰炸，半岛电视台报道。

平民伤亡

周一，萨那省萨万地区的一次空袭造成一名儿童死亡，另有7名平民受伤。自新攻势开始以来，萨那国际机场也遭到打击，两名工作人员死亡。

政府地面部队距离首都数百英里，正在也门西海岸及塔伊兹附近与胡塞武装交战。因此，对萨那胡塞武装阵地的攻击是从空中实施的。该市居民担心，胡塞武装军事设施可能所在区域附近会遭到打击。

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对流离失所和短缺的担忧

根据国际移民组织的数据，近几周因战斗加剧，也门已有超过20万人被迫流离失所。其中大多数人来自该国西南部的塔伊兹省，政府军与胡塞武装之间最激烈的地面战斗仍在当地持续。

萨那居民也开始囤积食品和燃料，担心价格上涨和供应中断。塔伊兹也门—海湾研究中心执行主任瓦菲克·萨利赫表示，食品和燃料涨价将恶化人道主义局势。上周，联合国世界粮食计划署警告称，也门部分地区四分之三的家庭正遭受饥饿。

行动目标

也门政府表示，将继续开展行动，直至实现包括夺回萨那在内的目标。支持政府的沙特联盟将萨那、萨达和阿姆兰列为胡塞武装导弹威胁的主要来源之一。沙特阿拉伯也遭受过胡塞武装导弹袭击，包括对利雅得哈立德国王国际机场的打击；据该刊物称，最近一次袭击造成12人死亡。

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