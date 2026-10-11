ОАЭ отменили сборы для студентов и людей с инвалидностью — The National
В Объединенных Арабских Эмиратах студентов-изобретателей и людей с инвалидностью освободили от уплаты сборов за ряд услуг по регистрации интеллектуальной собственности. Министерство экономики и туризма страны 14 сентября начало исполнять постановление Кабинета министров №136 от 2026 года, сообщает The National.
29 услуг без сборов
Постановление предусматривает полное освобождение от платежей за 29 услуг, связанных с патентами, промышленными образцами, полезными моделями и топологиями интегральных микросхем.
Обе категории заявителей получили льготы по 11 общим услугам. Среди них — подача заявок на регистрацию патентов и промышленных образцов, экспертиза заявок на полезные модели и ежегодные платежи за поддержание охраны прав в течение второго—пятого годов. Ранее размер этих сборов составлял от 100 до 1000 дирхамов.
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Для людей с инвалидностью также отменили сборы еще за девять услуг, стоимость которых ранее достигала 9000 дирхамов. Студентов-изобретателей освободили от оплаты девяти других услуг, которые до этого стоили до 4500 дирхамов.
Рост числа заявок
Абдулрахман Аль-Муайни из Министерства экономики и туризма заявил, что решение соответствует курсу ОАЭ на поддержку творчества и инноваций. По его словам, оно должно облегчить студентам-изобретателям и людям с инвалидностью регистрацию разработок и защиту их прав.
В первой половине 2026 года количество патентных заявок в стране выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а заявок на полезные модели — на 21%. Всего в 2025 году в ОАЭ подали около 4300 патентных заявок. Совокупное количество зарегистрированных в стране патентов, свидетельств на полезные модели и заявок на промышленные образцы составляет 22 184.