在阿拉伯联合酋长国，学生发明人和残疾人士获免缴多项知识产权注册服务费用。该国经济和旅游部于9月14日开始执行2026年第136号内阁决议，《国民报》报道。

29项服务免收费

该决议规定，涉及专利、工业设计、实用新型和集成电路布图设计的29项服务可完全免缴费用。

两类申请人均获得11项共同服务的优惠。其中包括提交专利和工业设计注册申请、实用新型申请审查，以及在第二年至第五年期间维持权利保护的年度缴费。此前，这些费用为100至1000迪拉姆。

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针对残疾人士，另外九项服务的费用也被取消，此前这些服务的费用最高达9000迪拉姆。学生发明人获免缴另外九项服务的费用，这些服务此前最高收费4500迪拉姆。

申请数量增长

经济和旅游部的阿卜杜勒拉赫曼·阿尔-穆艾尼表示，该决定符合阿联酋支持创造力和创新的方针。他说，这将帮助学生发明人和残疾人士更容易地注册其研发成果并保护其权利。

2026年上半年，该国专利申请数量较2025年同期增长9%，实用新型申请数量增长21%。2025年，阿联酋共提交约4300件专利申请。该国已注册的专利、实用新型证书和工业设计申请累计数量为22184件。

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