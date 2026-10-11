W Zjednoczonych Emiratach Arabskich studenci wynalazcy i osoby z niepełnosprawnościami zostali zwolnieni z opłat za szereg usług rejestracji własności intelektualnej. Ministerstwo Gospodarki i Turystyki kraju 14 września rozpoczęło wdrażanie uchwały Rady Ministrów nr 136 z 2026 roku, informuje The National.

29 usług bez opłat

Uchwała przewiduje całkowite zwolnienie z płatności za 29 usług związanych z patentami, wzorami przemysłowymi, wzorami użytkowymi oraz topografiami układów scalonych.

Obie kategorie wnioskodawców otrzymały ulgi w odniesieniu do 11 wspólnych usług. Obejmują one składanie wniosków o rejestrację patentów i wzorów przemysłowych, badanie wniosków dotyczących wzorów użytkowych oraz roczne opłaty za utrzymanie ochrony praw w drugim–piątym roku. Wcześniej opłaty te wynosiły od 100 do 1000 dirhamów.

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Dla osób z niepełnosprawnościami zniesiono również opłaty za kolejne dziewięć usług, których koszt wcześniej sięgał 9000 dirhamów. Studenci wynalazcy zostali zwolnieni z opłat za dziewięć innych usług, które wcześniej kosztowały do 4500 dirhamów.

Wzrost liczby wniosków

Abdulrahman Al Muaini z Ministerstwa Gospodarki i Turystyki oświadczył, że decyzja jest zgodna z polityką ZEA wspierania kreatywności i innowacji. Według niego ma ona ułatwić studentom wynalazcom i osobom z niepełnosprawnościami rejestrację ich opracowań oraz ochronę ich praw.

W pierwszej połowie 2026 roku liczba zgłoszeń patentowych w kraju wzrosła o 9% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku, a liczba zgłoszeń wzorów użytkowych — o 21%. Łącznie w 2025 roku w ZEA złożono około 4300 zgłoszeń patentowych. Łączna liczba zarejestrowanych w kraju patentów, świadectw ochronnych na wzory użytkowe i zgłoszeń wzorów przemysłowych wynosi 22 184.

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