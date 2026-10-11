В Польше около 10 тысяч правоохранителей в воскресенье патрулируют школы и прилегающие территории. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что такие проверки продолжатся и в следующие дни, сообщает Interia.

Совещание правительства и служб

В воскресенье утром Туск созвал совещание с участием министров образования, внутренних дел и администрации, здравоохранения и цифровизации, а также координатора спецслужб. Встречу также должны были посетить представители служб.

По словам польского премьера, в настоящее время нет информации о том, что нападения в школах в последние дни были связаны с организованной акцией. В то же время он заявил, что службы будут интенсивно мониторить интернет и школы, поскольку в такой атмосфере кто-то может прибегнуть к опасным действиям.

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Инцидент в Варшаве

По состоянию на 6:00 субботы было зарегистрировано 231 событие, по которым правоохранители проводили действия в связи с обоснованным подозрением в совершении запрещенного законом деяния.

Последнее описанное нападение произошло в субботу в учреждении послесреднего образования на улице Минской в Варшаве. Пострадали две 17-летние девушки, одну из них доставили в больницу с резаными ранами предплечья. Угрозы их жизни нет. Также пострадавшей является 24-летняя женщина. Полиция задержала 21-летнюю учащуюся этого учреждения.

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