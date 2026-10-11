W Polsce około 10 tysięcy funkcjonariuszy w niedzielę patroluje szkoły i przyległe tereny. Premier Donald Tusk oświadczył, że takie kontrole będą trwały także w kolejnych dniach, informuje Interia.

Narada rządu i służb

W niedzielę rano Tusk zwołał naradę z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz cyfryzacji, a także koordynatora służb specjalnych. W spotkaniu mieli również uczestniczyć przedstawiciele służb.

Według polskiego premiera obecnie nie ma informacji, aby ataki w szkołach w ostatnich dniach były związane ze zorganizowaną akcją. Jednocześnie oświadczył, że służby będą intensywnie monitorować internet i szkoły, ponieważ w takiej atmosferze ktoś może podjąć niebezpieczne działania.

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Incydent w Warszawie

Według stanu na godzinę 6:00 w sobotę zarejestrowano 231 zdarzeń, w związku z którymi funkcjonariusze prowadzili działania z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego przez prawo.

Ostatni opisany atak miał miejsce w sobotę w placówce kształcenia policealnego przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Ranne zostały dwie 17-letnie dziewczyny, z których jedną przewieziono do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszkodowana została także 24-letnia kobieta. Policja zatrzymała 21-letnią uczennicę tej placówki.

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