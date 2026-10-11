Избирательный суд штата Рио-де-Жанейро в Бразилии подтвердил победу Дугласа Руаса на выборах губернатора после пересчета долей голосов. Кандидат от Либеральной партии набрал 4 271 199 голосов, или 50,88% действительных бюллетеней, что позволило ему победить в первом туре, сообщает The Rio Times.

Пересчет провели 10 октября после того, как Высший избирательный суд Бразилии аннулировал 274 411 голосов, поданных за бывшего губернатора Энтони Гаратинью. Его кандидатуру ранее отклонили из-за приговора по делу об административных нарушениях, однако политик оставался в бюллетене на время обжалования решения.

Изменение распределения голосов

Во время первоначального подсчета 4 октября Руас имел 49,27% действительных голосов. После исключения бюллетеней за Гаратинью его доля выросла до 50,88%. Его главный соперник Эдуарду Паес получил 3 706 984 голоса, или 44,16%. Разница между ними составила 564 215 голосов.

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Председатель избирательного суда штата Клаудиу де Меллу Таварес подчеркнул, что нового голосования или повторного пересчета бюллетеней не было. Суд изменил лишь основу для расчета долей действительных голосов.

Обжалование и вступление в должность

Коалиция Паеса просила Федеральный верховный суд приостановить решение по голосам Гаратинью, однако судья Кристиану Занин отказал по процессуальным основаниям. Паес заявил, что не будет обжаловать результат дальше.

Официальное объявление итогов было запланировано на 15 октября после завершения срока для возможных жалоб. Руас, бывший сотрудник гражданской полиции и юрист, должен вступить в должность в январе. Его напарница Фернанда Лоубак станет вице-губернатором штата.

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