巴西里约热内卢州选举法院在重新计算得票比例后，确认道格拉斯·鲁阿斯赢得州长选举。这名自由党候选人获得4,271,199票，即有效选票的50.88%，使其得以在首轮获胜，《里约时报》报道。

重新计算于10月10日进行，此前巴西高等选举法院宣布投给前州长安东尼·加罗蒂尼奥的274,411票无效。他的候选资格此前因一项涉及行政违规案件的判决而被否决，但该政治人物在对该决定提出上诉期间仍留在选票上。

得票分布变化

在10月4日的初步计票中，鲁阿斯获得49.27%的有效票。在排除投给加罗蒂尼奥的选票后，他的得票比例升至50.88%。他的主要对手爱德华多·帕埃斯获得3,706,984票，即44.16%。两人相差564,215票。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

州选举法院院长克劳迪乌·德·梅卢·塔瓦雷斯强调，没有举行新的投票或重新清点选票。法院仅改变了计算有效票比例的基础。

上诉与就职

帕埃斯的联盟请求联邦最高法院暂停有关加罗蒂尼奥选票的决定，但法官克里斯蒂亚诺·扎宁以程序理由驳回。帕埃斯表示，他不会进一步质疑结果。

在可能提出申诉的期限结束后，官方宣布结果原定于10月15日进行。曾任民警并担任律师的鲁阿斯将于1月就职。他的竞选搭档费尔南达·洛巴克将成为该州副州长。

关注我们在