Sąd Wyborczy Stanu Rio de Janeiro w Brazylii potwierdził zwycięstwo Douglasa Ruasa w wyborach gubernatorskich po ponownym obliczeniu udziałów głosów. Kandydat Partii Liberalnej uzyskał 4 271 199 głosów, czyli 50,88% ważnych kart do głosowania, co pozwoliło mu wygrać w pierwszej turze, informuje The Rio Times.

Ponowne obliczenie przeprowadzono 10 października po tym, jak Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii unieważnił 274 411 głosów oddanych na byłego gubernatora Anthony'ego Garotinho. Jego kandydatura została wcześniej odrzucona z powodu wyroku w sprawie naruszeń administracyjnych, jednak polityk pozostawał na karcie do głosowania w czasie odwoływania się od tej decyzji.

Zmiana rozkładu głosów

Podczas pierwotnego liczenia 4 października Ruas miał 49,27% ważnych głosów. Po wykluczeniu kart oddanych na Garotinho jego udział wzrósł do 50,88%. Jego główny rywal, Eduardo Paes, otrzymał 3 706 984 głosy, czyli 44,16%. Różnica między nimi wyniosła 564 215 głosów.

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Prezes stanowego sądu wyborczego Claudio de Mello Tavares podkreślił, że nie było ani nowego głosowania, ani ponownego przeliczenia kart do głosowania. Sąd zmienił jedynie podstawę obliczania udziałów ważnych głosów.

Odwołanie i objęcie urzędu

Koalicja Paesa zwróciła się do Federalnego Sądu Najwyższego o zawieszenie decyzji dotyczącej głosów Garotinho, jednak sędzia Cristiano Zanin odmówił z przyczyn proceduralnych. Paes oświadczył, że nie będzie dalej kwestionował wyniku.

Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano na 15 października po upływie terminu na ewentualne skargi. Ruas, były funkcjonariusz policji cywilnej i prawnik, ma objąć urząd w styczniu. Jego partnerka wyborcza Fernanda Loubak zostanie wicegubernatorką stanu.

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