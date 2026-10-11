南非拟将驾照移出身份证明文件清单——TimesLIVE

南非交通部提议修改道路交通法规，使交通登记号码（TRN）证书、学习驾驶执照和驾驶执照不再用作通用身份证明文件。TimesLIVE报道。

如果这些变更生效，银行、南非机场公司、办公室和住宅小区将不得不审查其规则和系统，以符合新要求。根据道路交通立法签发的文件拟仅用于与道路交通相关的业务。

对TRN的管控

交通部发言人科伦·姆西比表示，该部门曾协助内政部开展2023年的一项调查，该调查发现TRN及其他道路交通文件被大规模不当用作身份证明文件。

TRN是为没有南非身份证号码的人员设立的，使其能够在与内政部解决自身法律身份期间，在国家交通信息系统NaTIS中办理业务。该部门表示，这一号码从未被设计用于通用身份识别。

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拟认可哪些文件

修正案草案规定，将TRN及其他根据道路交通立法签发的文件从可接受的身份证明文件清单中删除。对于非南非永久居民，该文件应为原籍国的有效护照，以及内政部根据移民立法签发的相关许可。

对于公司，拟认可的文件包括根据《公司法》签发的成立或注册证书、公司设立备忘录或更名证书。该部还希望加强对TRN签发及有效性的管控。各省已被指示在省级咨询中心集中签发此类号码。

修正案草案将刊登在《政府公报》上，供公众讨论。相关方和机构自发布之日起将有30天时间提交书面意见。最终规则只有在审议所提交的建议后，并在公布时注明生效日期，才会生效。

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