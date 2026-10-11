W RPA Departament Transportu proponuje zmianę przepisów ruchu drogowego, aby certyfikaty numeru rejestru ruchu drogowego (TRN), prawa jazdy dla uczących się oraz prawa jazdy nie były już używane jako ogólne dokumenty tożsamości. Informuje o tym TimesLIVE.

Jeśli zmiany wejdą w życie, banki, Airports Company South Africa, biura i kompleksy mieszkaniowe będą musiały zrewidować swoje zasady i systemy, aby spełniały nowe wymogi. Dokumenty wydane na podstawie przepisów o ruchu drogowym proponuje się wykorzystywać wyłącznie do transakcji związanych z ruchem drogowym.

Kontrola nad TRN

Według rzecznika Departamentu Transportu Collena Msibiego resort pomagał Departamentowi Spraw Wewnętrznych w dochodzeniu z 2023 roku, które wykazało masowe niewłaściwe wykorzystywanie TRN i innych dokumentów drogowych jako dokumentów tożsamości.

TRN utworzono dla osób, które nie mają południowoafrykańskiego numeru identyfikacyjnego, aby mogły przeprowadzać transakcje w Krajowym Systemie Informacji o Ruchu Drogowym NaTIS, podczas gdy regulują swój status prawny w Departamencie Spraw Wewnętrznych. Według resortu numer ten nigdy nie był przeznaczony do ogólnej identyfikacji.

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Jakie dokumenty proponuje się uznawać

Projekt zmian przewiduje usunięcie TRN i innych dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym z listy akceptowanych dokumentów potwierdzających tożsamość. W przypadku osób, które nie są stałymi mieszkańcami RPA, takim dokumentem ma być ważny paszport kraju pochodzenia wraz z odpowiednim zezwoleniem wydanym przez Departament Spraw Wewnętrznych zgodnie z przepisami imigracyjnymi.

W przypadku firm za akceptowane dokumenty proponuje się uznać certyfikat założenia lub rejestracji, memorandum założycielskie albo certyfikat zmiany nazwy, wydane na podstawie Ustawy o spółkach. Ministerstwo chce również wzmocnić kontrolę nad wydawaniem i ważnością TRN. Prowincje już polecono scentralizować wydawanie takich numerów w prowincjonalnych centrach referencyjnych.

Projekt poprawek zostanie opublikowany w Government Gazette w celu konsultacji publicznych. Zainteresowane strony i instytucje będą miały 30 dni od dnia publikacji na przedstawienie pisemnych uwag. Ostateczne przepisy wejdą w życie dopiero po rozpatrzeniu zgłoszonych propozycji i ich publikacji ze wskazaną datą rozpoczęcia obowiązywania.

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