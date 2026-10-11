В ЮАР Министерство транспорта предлагает изменить правила дорожного движения, чтобы сертификаты регистрационного номера дорожного движения (TRN), ученические и водительские удостоверения больше не использовались в качестве общих документов для идентификации. Об этом сообщает TimesLIVE.

Если изменения вступят в силу, банки, Airports Company South Africa, офисы и жилые комплексы должны будут пересмотреть свои правила и системы, чтобы они соответствовали новым требованиям. Документы, выданные в соответствии с законодательством о дорожном движении, предлагается использовать только для операций, связанных с дорожным движением.

Контроль за TRN

По словам представителя Министерства транспорта Коллена Мсиби, ведомство помогало Министерству внутренних дел в расследовании 2023 года, которое выявило массовое ненадлежащее использование TRN и других дорожных документов в качестве удостоверений личности.

TRN были созданы для людей, не имеющих южноафриканского идентификационного номера, чтобы они могли проводить операции в Национальной информационной системе дорожного движения NaTIS, пока урегулируют свой правовой статус в Министерстве внутренних дел. По данным ведомства, этот номер никогда не предназначался для общей идентификации.

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Какие документы предлагают признавать

Проект изменений предусматривает исключение TRN и других документов, выданных в соответствии с дорожным законодательством, из перечня приемлемых документов для подтверждения личности. Для лиц, не являющихся постоянными жителями ЮАР, таким документом должен быть действующий паспорт страны происхождения вместе с соответствующим разрешением, выданным Министерством внутренних дел в соответствии с иммиграционным законодательством.

Для компаний приемлемыми документами предлагают считать сертификат об учреждении или регистрации, меморандум об учреждении либо сертификат об изменении названия, выданные в соответствии с Законом о компаниях. Министерство также хочет усилить контроль за выдачей и действительностью TRN. Провинциям уже поручили централизовать выдачу таких номеров в провинциальных справочных центрах.

Проект поправок опубликуют в Government Gazette для общественного обсуждения. Заинтересованные стороны и учреждения будут иметь 30 дней со дня публикации для письменных комментариев. Окончательные правила вступят в силу только после рассмотрения представленных предложений и их публикации с указанной датой начала действия.

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