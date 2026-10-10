Huragan Isaias wyszedł na ląd w pobliżu Destin na Florydzie i zaczął stopniowo słabnąć. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów ostrzegło przed niebezpiecznym przypływem sztormowym na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, silnym wiatrem, ulewami i ryzykiem powodzi w głębi lądu, podaje Interia.

Zagrożenie powodziami i tornadami

Według Narodowego Centrum Huraganów przypływ sztormowy mógł podnieść poziom wody o 1,8–2,7 metra. Sytuacja mogła być szczególnie niebezpieczna dla Pensacola Beach oraz wysp należących do Gulf Islands National Seashore. Synoptycy prognozowali także intensywne opady, lokalne podtopienia i możliwe tornada.

W południowej części Alabamy, na południu Missisipi i w południowo-zachodniej Georgii spodziewano się od 4 do 20 centymetrów opadów, a miejscami więcej. Po wyjściu na ląd Isaias był już klasyfikowany jako cyklon, jednak nadal mógł przynosić ulewy i wiatr o prędkości do 100 km/h.

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Ewakuacje i przerwy w dostawach prądu

Obowiązkową ewakuację wprowadzono w części hrabstw Walton, Escambia, Okaloosa i Franklin na Florydzie. Gubernatorka Alabamy Kay Ivey nakazała również ewakuację osób, które nie są stałymi mieszkańcami Gulf Shores, Orange Beach i wyspy Dauphin.

W niektórych rejonach prędkość wiatru przekraczała 100 km/h. Agencja AFP informowała o zerwanych dachach, powalonych drzewach i przerwach w dostawach energii elektrycznej na Florydzie. W piątkowy wieczór bez prądu pozostawało ponad 300 tys. odbiorców na Florydzie i około 200 tys. w Alabamie; kilka lotnisk zawiesiło działalność.

Prezydent USA Donald Trump zatwierdził wprowadzenie stanu wyjątkowego w Alabamie, co pozwala na uruchomienie federalnej pomocy i finansowania działań ratunkowych, podała Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego.

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