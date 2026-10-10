Firma Lockheed Martin zaprezentowała pocisk przechwytujący PAC-3 Edge, przeznaczony do zwalczania zagrożeń ze strony pocisków hipersonicznych i innych nowoczesnych pocisków rakietowych, informuje Defense News. Opracowanie przedstawiono w kontekście działań amerykańskich sił zbrojnych na rzecz wzmocnienia zdolności obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Nowe komponenty pocisku przechwytującego

Według Lockheed Martin PAC-3 Edge otrzymał nową głowicę naprowadzającą, zmodernizowane systemy sterowania lotem oraz wieloimpulsowy silnik rakietowy produkowany przez Northrop Grumman. Firma oświadczyła, że zmiany te mają zwiększyć zdolność pocisku przechwytującego do zwalczania nowoczesnych zagrożeń, w tym pocisków hipersonicznych, na większych odległościach i wysokościach.

Prezes działu systemów rakietowych i kierowania ogniem Lockheed Martin Tim Cahill powiedział Reutersowi, że koszt PAC-3 Edge będzie w przybliżeniu taki sam jak obecnego pocisku PAC-3 MSE. Według niego, przy pełnej produkcji roczny wolumen wyniesie około 2 tys. pocisków przechwytujących, co jest porównywalne z PAC-3 MSE.

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Zwiększanie produkcji PAC-3

Popyt na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej wzrósł w związku z wojnami w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, co wywarło presję na amerykańskie zapasy uzbrojenia. W lipcu Armia USA zawarła z Lockheed Martin kontrakt o wartości do 58,6 mld dolarów na zwiększenie produkcji pocisków przechwytujących PAC-3.

W styczniu Lockheed Martin podpisał również z Pentagonem siedmioletnią umowę ramową dotyczącą rozszerzenia produkcji pocisków przechwytujących PAC-3. Firma dąży do zwiększenia rocznych zdolności produkcyjnych z około 600 do 2 tys. sztuk.

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