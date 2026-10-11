W Palestynie, w społeczności Ras al-Ahmar na południowy wschód od Tubasu na okupowanym Zachodnim Brzegu, 47 palestyńskim rodzinom dano czas do niedzielnego wieczoru na opuszczenie domów. Jak poinformował szef palestyńskiej grupy praw człowieka Al-Baydar Hassan Mleihat, podaje Anadolu Agency.

Blokada społeczności

Mleihat oświadczył, że ultimatum postawiono po 27 dniach blokady społeczności poprzez zamknięcie dróg. Według niego mieszkańcy obawiają się, że nie będą mogli pozostać na swojej ziemi i zachować środków do życia.

Szef Al-Baydar wezwał organizacje praw człowieka i humanitarne, a także struktury międzynarodowe, do interwencji w celu ochrony mieszkańców i ich mienia oraz zakończenia blokady.

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Zablokowano ostatnią drogę

We wrześniu izraelska armia zablokowała ostatnią drogę łączącą Ras al-Ahmar z okolicznymi terenami. Inne gruntowe drogi prowadzące do społeczności zostały już wcześniej zablokowane.

Miejscowy mieszkaniec Thaer Bisharat powiedział, że ograniczenia nasilały się w ciągu ostatnich trzech lat. Według niego krytycznym momentem było wykopanie rowu przez ostatnią drogę dostępu do społeczności, po czym została ona faktycznie otoczona rowami, murami i strefami wojskowymi.

Według Palestyńskiej Komisji ds. Kolonizacji i Oporu wobec Muru od października 2023 roku izraelscy okupanci przeprowadzili ponad 14 742 ataki na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie. Komisja poinformowała o śmierci 66 Palestyńczyków.

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