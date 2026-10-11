47 палестинським родинам дали добу, щоб залишити домівки — Anadolu Agency

У Палестині, в громаді Рас-ель-Ахмар на південний схід від Тубаса на окупованому Західному березі Йордану, 47 палестинським родинам дали час до вечора неділі, щоб залишити домівки. За словами голови палестинської правозахисної групи Al-Baydar Хассана Млейхата, про це повідомляє Anadolu Agency.

Блокада громади

Млейхат заявив, що ультиматум висунули після 27 днів блокади громади через перекриття доріг. За його словами, мешканці побоюються, що не зможуть залишитися на своїй землі та зберегти засоби до існування.

Голова Al-Baydar закликав правозахисні й гуманітарні організації, а також міжнародні структури втрутитися, щоб захистити жителів та їхнє майно й припинити блокаду.

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Перекритий останній шлях

У вересні ізраїльська армія перекрила останню дорогу, що сполучала Рас-ель-Ахмар із навколишніми районами. Інші ґрунтові шляхи до громади вже були заблоковані.

Місцевий житель Таер Бішарат розповів, що обмеження посилювалися протягом останніх трьох років. За його словами, критичним моментом стало риття траншеї через останній шлях доступу до громади, після чого вона фактично опинилася оточеною траншеями, стінами та військовими зонами.

За даними Палестинської комісії з питань колонізації та опору стіні, від жовтня 2023 року ізраїльські окупанти здійснили понад 14 742 атаки на Західному березі Йордану, зокрема у Східному Єрусалимі. Комісія повідомила про загибель 66 палестинців.

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