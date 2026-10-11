在巴勒斯坦、位于被占领约旦河西岸图巴斯东南部的拉斯·阿赫马尔社区，47个巴勒斯坦家庭被要求在周日晚上之前离开家园。巴勒斯坦人权组织Al-Baydar负责人哈桑·姆莱哈特表示，阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

社区遭封锁

姆莱哈特表示，在通过封路对该社区实施27天封锁后，这一最后通牒被提出。他说，居民担心自己将无法留在土地上并维持生计。

Al-Baydar负责人呼吁人权和人道主义组织以及国际机构进行干预，以保护居民及其财产，并结束封锁。

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最后一条通道被封锁

9月，以色列军队封锁了连接拉斯·阿赫马尔与周边地区的最后一条道路。通往该社区的其他土路此前已经被封锁。

当地居民塔埃尔·比沙拉特表示，限制措施在过去三年中不断加强。他说，关键时刻是有人在通往该社区的最后一条通道上挖掘了一条壕沟，此后该社区实际上被壕沟、围墙和军事区包围。

根据巴勒斯坦殖民化和抵抗隔离墙委员会的数据，自2023年10月以来，以色列占领者在约旦河西岸，包括东耶路撒冷，实施了超过14,742次袭击。该委员会报告称，66名巴勒斯坦人死亡。

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