В Палестине, в общине Рас-эль-Ахмар к юго-востоку от Тубаса на оккупированном Западном берегу реки Иордан, 47 палестинским семьям дали время до вечера воскресенья, чтобы покинуть свои дома. Об этом, по словам главы палестинской правозащитной группы Al-Baydar Хассана Млейхата, сообщает Anadolu Agency.

Блокада общины

Млейхат заявил, что ультиматум был выдвинут после 27 дней блокады общины путем перекрытия дорог. По его словам, жители опасаются, что не смогут остаться на своей земле и сохранить средства к существованию.

Глава Al-Baydar призвал правозащитные и гуманитарные организации, а также международные структуры вмешаться, чтобы защитить жителей и их имущество и прекратить блокаду.

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Перекрыт последний путь

В сентябре израильская армия перекрыла последнюю дорогу, соединявшую Рас-эль-Ахмар с окружающими районами. Другие грунтовые пути к общине уже были заблокированы.

Местный житель Таер Бишарат рассказал, что ограничения усиливались в течение последних трех лет. По его словам, критическим моментом стало рытье траншеи через последний путь доступа к общине, после чего она фактически оказалась окружена траншеями, стенами и военными зонами.

По данным Палестинской комиссии по вопросам колонизации и сопротивления стене, с октября 2023 года израильские оккупанты совершили более 14 742 атак на Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме. Комиссия сообщила о гибели 66 палестинцев.

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