Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu po ataku na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej potwierdziło swoje „stanowcze i niezachwiane” zaangażowanie na rzecz suwerenności, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa i stabilności królestwa. Resort potępił nową falę ataków i zadeklarował poparcie dla prawa Arabii Saudyjskiej do samoobrony.

Jak informuje Dawn, w sobotnim ataku na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie zginęło co najmniej 12 osób, a kolejne 309 zostało rannych. Pakistańskie MSZ nazwało uderzenie w cywilne lotnisko aktem terrorystycznym, rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego oraz zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa regionalnego.

Oświadczenie Pakistanu

W oświadczeniu pakistańskie ministerstwo spraw zagranicznych wyraziło współczucie rodzinom zabitych i życzyło rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Wezwało również społeczność międzynarodową do jednoznacznego potępienia ataków na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif osobno potępił atak, stwierdzając, że uderzenia w infrastrukturę cywilną i krytyczną są niedopuszczalne oraz stanowią poważne zagrożenie dla pokoju i stabilności w regionie.

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Obronne porozumienie z Mekki

Pakistan powiązał swoje zobowiązania z obronnym porozumieniem z Mekki, którego stroną jest również Turcja. Zostało ono podpisane 7 sierpnia w celu wzmocnienia zbiorowego odstraszania; dokument przewiduje, że atak na jedno państwo uczestniczące jest traktowany jako atak na wszystkich sygnatariuszy.

Saudyjska koalicja w Jemenie obarczyła odpowiedzialnością za uderzenie na lotnisko im. Króla Chalida Huti i nazwała je zbrodnią wojenną. Według źródła dyplomatycznego uderzenie zostało przeprowadzone pociskiem rakietowym. Huti informowali o serii uderzeń na ten obiekt w czwartek, w których, według publikacji, zginęły trzy osoby, a samolot został uszkodzony, jednak nie informowali o nowym ataku w sobotę.

5 października Pakistan, Arabia Saudyjska i Turcja podczas nadzwyczajnego posiedzenia sojuszu obronnego w Rijadzie uzgodniły szybkie rozmieszczenie sił i środków wojskowych w królestwie. Minister obrony Pakistanu Khawaja Asif oświadczył wówczas, że siły pakistańskie i tureckie są obecne w regionie, lecz w operacjach bojowych uczestniczyli wyłącznie saudyjscy wojskowi.

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