Министерство иностранных дел Пакистана после атаки на международный аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии подтвердило «твердую и непоколебимую» приверженность суверенитету, территориальной целостности, безопасности и стабильности королевства. Ведомство осудило новую волну атак и заявило о поддержке права Саудовской Аравии на самооборону.

Как сообщает Dawn, в результате атаки на международный аэропорт Эр-Рияда в субботу погибли не менее 12 человек, еще 309 получили ранения. МИД Пакистана назвало удар по гражданскому аэропорту террористическим актом, грубым нарушением международного права и угрозой региональному миру и безопасности.

Заявление Пакистана

В заявлении пакистанское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало раненым скорейшего выздоровления. Там также призвали международное сообщество однозначно осудить атаки на гражданское население и критическую инфраструктуру.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отдельно осудил атаку, заявив, что удары по гражданской и критической инфраструктуре неприемлемы и представляют серьезную угрозу миру и стабильности в регионе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оборонное соглашение Мекки

Пакистан связал свои обязательства с оборонным соглашением Мекки, участницей которого также является Турция. Его подписали 7 августа для усиления коллективного сдерживания; документ предусматривает, что нападение на одно государство-участника рассматривается как нападение на всех подписантов.

Саудовская коалиция в Йемене возложила ответственность за удар по аэропорту имени короля Халида на хуситов и назвала его военным преступлением. По словам дипломатического источника, удар был нанесен ракетой. Хуситы заявляли о серии ударов по этому объекту в четверг, в результате которых, по данным издания, погибли три человека и был поврежден самолет, однако о новой атаке в субботу они не сообщали.

5 октября Пакистан, Саудовская Аравия и Турция на экстренном заседании оборонного альянса в Эр-Рияде договорились о быстром развертывании военных сил и средств в королевстве. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф тогда заявил, что пакистанские и турецкие силы присутствуют в регионе, однако в боевых операциях участвовали только саудовские военные.

Читай нас в