Экспорт Доминиканской Республики за первые девять месяцев 2026 года составил рекордные 12,019 млрд долларов США, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом со ссылкой на предварительные данные таможенной службы страны сообщает The Rio Times.

В сентябре страна экспортировала товаров на 1,458 млрд долларов — это самый высокий показатель для этого месяца за всю историю наблюдений. По сравнению с сентябрём 2025 года объём поставок вырос на 20,5%, или на 248,2 млн долларов.

США остаются главным рынком

Крупнейшим покупателем доминиканских товаров остались США, куда за девять месяцев было поставлено продукции на 5 642,7 млн долларов. Это около 47% общего экспорта страны. Канада заняла второе место с показателем 1 567,8 млн долларов, а Гаити — третье, закупив товаров на 1 040,5 млн долларов.

Пуэрто-Рико, учитываемое отдельно, приобрело доминиканской продукции на 553,4 млн долларов. В число крупнейших рынков также вошли Индия с 433,9 млн долларов и Швейцария с 406,7 млн долларов. В совокупности США и Пуэрто-Рико обеспечили немного более половины экспортных продаж страны.

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Золото, медицинские изделия и сигары

Наибольшую долю экспорта составило необработанное золото — 2 392,5 млн долларов, что на 49,8% больше в годовом выражении. Далее следуют медицинские инструменты и устройства с объёмом поставок 981,5 млн долларов, а также сигары — 727,9 млн долларов.

По данным ProDominicana, наибольшие темпы роста продемонстрировали ортопедические устройства, экспорт которых вырос на 653%, сигары с табаком — на 177,4%, а также табачные листья с частично или полностью удалёнными стеблями — на 157,7%. В течение периода Доминиканская Республика поставляла 2 804 товарные позиции на 168 внешних рынков.

По данным The Rio Times, президент страны Луис Абинадер заявил, что переговоры с США об условиях торговли только начались. Он сказал, что Доминиканская Республика стремится к отмене американских тарифов на её товары в рамках соглашения DR-CAFTA.

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