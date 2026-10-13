Eksport Dominikany w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku wyniósł rekordowe 12,019 mld dolarów, o 12,4% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na wstępne dane krajowej służby celnej.

We wrześniu kraj wyeksportował towary o wartości 1,458 mld dolarów — był to najwyższy wynik dla tego miesiąca w historii obserwacji. W porównaniu z wrześniem 2025 roku wartość dostaw wzrosła o 20,5%, czyli o 248,2 mln dolarów.

USA pozostają głównym rynkiem

Największym nabywcą dominikańskich towarów pozostały Stany Zjednoczone, do których w ciągu dziewięciu miesięcy dostarczono produkty o wartości 5 642,7 mln dolarów. Stanowi to około 47% całkowitego eksportu kraju. Kanada zajęła drugie miejsce z wynikiem 1 567,8 mln dolarów, a Haiti trzecie, kupując towary za 1 040,5 mln dolarów.

Portoryko, uwzględniane oddzielnie, nabyło dominikańskie produkty o wartości 553,4 mln dolarów. Do największych rynków należały także Indie z wynikiem 433,9 mln dolarów oraz Szwajcaria z 406,7 mln dolarów. Łącznie USA i Portoryko zapewniły nieco ponad połowę eksportowej sprzedaży kraju.

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Złoto, wyroby medyczne i cygara

Największą część eksportu stanowiło nieobrobione złoto — 2 392,5 mln dolarów, o 49,8% więcej rok do roku. Następne były instrumenty i urządzenia medyczne z dostawami o wartości 981,5 mln dolarów oraz cygara — 727,9 mln dolarów.

Według ProDominicana najwyższe tempo wzrostu odnotowały urządzenia ortopedyczne, których eksport wzrósł o 653%, cygara tytoniowe — o 177,4%, a także liście tytoniu z częściowo lub całkowicie usuniętymi łodygami — o 157,7%. W tym okresie Dominikana dostarczała 2 804 pozycje towarowe na 168 rynków zagranicznych.

Według The Rio Times prezydent kraju Luis Abinader oświadczył, że negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące warunków handlowych dopiero się rozpoczęły. Powiedział, że Dominikana dąży do zniesienia amerykańskich ceł na swoje towary w ramach umowy DR-CAFTA.

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