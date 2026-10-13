据The Rio Times援引该国海关部门初步数据报道，2026年前九个月，多米尼加共和国出口额达到创纪录的120.19亿美元，比2025年同期增长12.4%。

9月，该国出口商品金额为14.58亿美元，创下有记录以来该月份的最高水平。与2025年9月相比，出口额增长20.5%，即2.482亿美元。

美国仍是主要市场

美国仍是多米尼加商品的最大买家，九个月内接收了价值56.427亿美元的产品。这约占该国出口总额的47%。加拿大以15.678亿美元位居第二，海地以购买10.405亿美元商品位居第三。

单独统计的波多黎各购买了价值5.534亿美元的多米尼加产品。其他主要市场还包括印度，金额为4.339亿美元；以及瑞士，金额为4.067亿美元。美国和波多黎各合计占该国出口销售额的一半以上。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

黄金、医疗产品和雪茄

未加工黄金占出口的最大份额，金额为23.925亿美元，同比增长49.8%。其后是医疗器械和设备，出口额为9.815亿美元，以及雪茄，出口额为7.279亿美元。

根据ProDominicana的数据，增长最快的是骨科设备，其出口增长653%；含烟草的雪茄增长177.4%；以及部分或完全去除茎秆的烟叶，增长157.7%。在此期间，多米尼加共和国向168个海外市场供应了2,804个商品类别。

据The Rio Times报道，该国总统路易斯·阿比纳德尔表示，与美国就贸易条件进行的谈判才刚刚开始。他说，多米尼加共和国寻求根据DR-CAFTA协议取消美国对其商品征收的关税。

关注我们在