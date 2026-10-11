巴基斯坦确认对沙特阿拉伯安全的承诺——Dawn

沙特阿拉伯利雅得国际机场遭袭后，巴基斯坦外交部重申了对该王国主权、领土完整、安全与稳定的“坚定且不可动摇”的承诺。该部门谴责新一轮袭击，并表示支持沙特阿拉伯的自卫权。

据《黎明报》报道，周六针对利雅得国际机场的袭击造成至少12人死亡，另有309人受伤。巴基斯坦外交部称，对民用机场的打击是恐怖行为、严重违反国际法，并威胁地区和平与安全。

巴基斯坦的声明

巴基斯坦外交部在声明中向遇难者家属表示慰问，并祝愿伤者早日康复。该部门还呼吁国际社会明确谴责针对平民和关键基础设施的袭击。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫也单独谴责了此次袭击，称对民用和关键基础设施的打击不可接受，并对地区和平与稳定构成严重威胁。

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麦加防御协议

巴基斯坦将其承诺与麦加防御协议联系起来，土耳其也是该协议的参与方。该协议于8月7日签署，旨在加强集体威慑；文件规定，对一个参与国的攻击将被视为对所有签署国的攻击。

沙特在也门的联军将对哈立德国王机场的袭击归咎于胡塞武装，并称其为战争罪。外交消息人士称，此次打击使用了导弹。胡塞武装曾宣称周四对该设施发动一系列打击，据该媒体报道，造成3人死亡并损坏一架飞机，但他们没有报告周六发生新的袭击。

10月5日，巴基斯坦、沙特阿拉伯和土耳其在利雅得举行的防御联盟紧急会议上，同意在该王国快速部署军事力量和装备。巴基斯坦国防部长哈瓦贾·阿西夫当时表示，巴基斯坦和土耳其部队在该地区存在，但只有沙特军方参与了作战行动。

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