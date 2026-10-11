W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki członkini Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Anglii Megan Green oświadczyła, że regulator nie powinien nadal polegać na wysokiej rentowności obligacji w celu ograniczania inflacji. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Ostrzeżenie dotyczące stawek rynkowych

Według Green niebezpieczne jest zwykłe zakładanie, że rynki wykonają pracę banku centralnego. Dodała, że w pewnym momencie regulator musi poprzeć swoje stanowisko działaniami.

Green wystąpiła na konferencji w Kapsztadzie, zorganizowanej przez południowoafrykańską firmę STANLIB Asset Management.

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Głosowanie za podwyżką stopy

W czerwcu, lipcu i wrześniu Green głosowała za podwyższeniem stopy procentowej Banku Anglii o 0,25 punktu procentowego — do 4%. Rynki finansowe oczekują, że na następnym posiedzeniu na początku listopada większość członków Komitetu Polityki Pieniężnej poprze podniesienie stopy do tego poziomu.

Prezes Banku Anglii Andrew Bailey wcześniej stwierdził, że gwałtowny wzrost kosztów pożyczek rynkowych i stawek hipotecznych po rozpoczęciu wojny między USA a Iranem dał regulatorowi czas na ocenę, czy powinien podnieść własne stopy w odpowiedzi na wzrost cen energii.

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