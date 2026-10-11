Ґрін закликала Банк Англії не покладатися на дохідність облігацій — Cyprus Mail

У Кейптауні, ПАР, членкиня Комітету з монетарної політики Банку Англії Меган Ґрін заявила, що регулятор не має й надалі покладатися на високу дохідність облігацій для стримування інфляції. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Застереження щодо ринкових ставок

За словами Ґрін, небезпечно просто припускати, що ринки виконають роботу центрального банку. Вона додала, що в певний момент регулятор має підкріпити свою позицію діями.

Ґрін виступила на конференції в Кейптауні, яку організувала південноафриканська компанія STANLIB Asset Management.

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Голосування за підвищення ставки

У червні, липні та вересні Ґрін голосувала за підвищення процентної ставки Банку Англії на 0,25 відсоткового пункту — до 4%. Фінансові ринки очікують, що на наступному засіданні на початку листопада більшість членів Комітету з монетарної політики підтримає підвищення ставки до цього рівня.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі раніше заявляв, що різке зростання вартості ринкових запозичень та іпотечних ставок після початку війни між США та Іраном дало регулятору час оцінити, чи потрібно підвищувати власні ставки у відповідь на подорожчання енергоносіїв.

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