Папі Леву видалять вузол у легені, операцію запланували на найближчі дні

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Папа Римський Лев XIV повідомив, що перенесе операцію з видалення вузла в легені, який лікарі виявили під час нещодавнього медичного обстеження. За даними Ватикану, хірургічне втручання заплановане на початок наступного тижня, а післяопераційне відновлення триватиме близько тижня.

Про майбутню операцію понтифік розповів під час щотижневої недільної молитви «Ангел Господній» (Angelus) і благословення на площі Святого Петра у Ватикані.

«Нещодавно під час медичного обстеження лікарі виявили чітко окреслений вузол у легені; його було помічено на дуже ранній стадії, і він має чітку локалізацію. Лікарі вважають за доцільне втручання, тому, дослухавшись до їхніх порад, я вирішив перенести операцію з його видалення. Процедуру вже заплановано на найближчі дні. Дякую вам і довіряю себе вашим молитвам», — сказав Папа Лев.

У заяві Ватикану зазначили, що операція відбудеться на початку наступного тижня, а відновлення після втручання триватиме приблизно сім днів.

Папа Лев XIV, який народився у США, раніше не мав відомих проблем зі здоров’ям. Він веде активний спосіб життя, зокрема щотижня грає в теніс і плаває в папській літній резиденції в Кастель-Гандольфо.

На листопад у 71-річного Папи Римського запланована велика двотижнева поїздка до Уругваю, Аргентини та Перу. Наразі невідомо, чи вплинуть операція та період післяопераційного відновлення на графік цього візиту.

Увага до стану здоров’я понтифіка також пов’язана з досвідом його попередника. Покійний Папа Франциск помер у віці 88 років, а в останні роки життя мав значні фізичні обмеження.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на повідомлення про майбутню операцію та висловила понтифіку підтримку від імені себе й італійського уряду.

«Я хочу висловити Святішому Отцеві свою особисту підтримку та підтримку від імені італійського уряду перед випробуванням, що чекає на нього найближчими днями. Спокій і врівноваженість, з якими він говорив про це під час сьогоднішньої молитви “Ангел Господній”, вселяють надію. Я переконана, що й італійський народ висловить йому свою непохитну підтримку та любов», — заявила Мелоні.

Про це повідомляє Sky News.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV заявив, що сторони переговорів щодо завершення війни мають бути готовими поступитися окремими позиціями заради досягнення миру. Про це він сказав 28 вересня під час виступу перед європейськими лідерами у французькому Меці.

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