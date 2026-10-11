Папе Леву удалят опухоль в лёгком, операцию запланировали на ближайшие дни
Папа Римский Лев XIV сообщил, что ему предстоит операция по удалению узла в лёгком, который врачи обнаружили во время недавнего медицинского обследования. По данным Ватикана, хирургическое вмешательство запланировано на начало следующей недели, а послеоперационное восстановление продлится около недели.
О предстоящей операции понтифик рассказал во время еженедельной воскресной молитвы «Ангел Господень» (Angelus) и благословения на площади Святого Петра в Ватикане.
«Недавно во время медицинского обследования врачи обнаружили четко очерченный узел в легком; он был замечен на очень ранней стадии и имеет четкую локализацию. Врачи считают целесообразным хирургическое вмешательство, поэтому, прислушавшись к их советам, я решил перенести операцию по его удалению. Процедура уже запланирована на ближайшие дни. Благодарю вас и вверяю себя вашим молитвам», — сказал Папа Лев.
В заявлении Ватикана отмечается, что операция состоится в начале следующей недели, а восстановление после вмешательства продлится примерно семь дней.
Папа Лев XIV, родившийся в США, ранее не имел известных проблем со здоровьем. Он ведет активный образ жизни, в частности, каждую неделю играет в теннис и плавает в папской летней резиденции в Кастель-Гандольфо.
На ноябрь у 71-летнего Папы Римского запланирована большая двухнедельная поездка в Уругвай, Аргентину и Перу. Пока неизвестно, повлияют ли операция и период послеоперационного восстановления на график этого визита.
Внимание к состоянию здоровья понтифика также связано с опытом его предшественника. Покойный Папа Франциск скончался в возрасте 88 лет, а в последние годы жизни испытывал значительные физические ограничения.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на сообщение о предстоящей операции и выразила понтифику поддержку от своего имени и от имени итальянского правительства.
«Я хочу выразить Святейшему Отцу свою личную поддержку и поддержку от имени итальянского правительства перед испытанием, которое ждет его в ближайшие дни. Спокойствие и уравновешенность, с которыми он говорил об этом во время сегодняшней молитвы «Ангел Господень», вселяют надежду. Я убеждена, что и итальянский народ выразит ему свою непоколебимую поддержку и любовь», — заявила Мелони.
Об этом сообщает Sky News.
Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV заявил, что стороны переговоров о прекращении войны должны быть готовы пойти на уступки по отдельным позициям ради достижения мира. Об этом он сказал 28 сентября во время выступления перед европейскими лидерами во французском Меце.