В Варшаве, Польша, 21-летней ученице школы на улице Миньской предъявили пять обвинений после нападения с ножом на трех женщин. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.

Пять обвинений

Как сообщает RMF24, столичная полиция заявила, что женщине предъявили обвинения в покушении на убийство трех человек. Также ей вменяют посягательство на телесную неприкосновенность сотрудницы полиции и уголовные угрозы.

По данным издания, женщину задержали в школе днем ранее, а обвинения ей предъявили на следующий день в прокуратуре.

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Нападение возле секретариата

Инцидент произошел недалеко от секретариата учебного заведения. По информации RMF24, подозреваемая является ученицей этой школы. Она напала с ножом на двух 17-летних и одну 24-летнюю женщину.

В комплексе учебных заведений на улице Миньской работает школа для взрослых, поэтому учреждение было открыто в субботу. Три женщины, на которых напали, приехали туда, чтобы подать документы на обучение.

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