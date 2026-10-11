W Warszawie w Polsce 21-letnia uczennica szkoły przy ulicy Mińskiej usłyszała pięć zarzutów po ataku nożem na trzy kobiety. Sąd zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Pięć zarzutów

Jak informuje RMF24, stołeczna policja podała, że kobieta usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa trzech osób. Zarzucono jej również naruszenie nietykalności cielesnej policjantki oraz groźby karalne.

Według portalu kobietę zatrzymano w szkole dzień wcześniej, a zarzuty przedstawiono jej następnego dnia w prokuraturze.

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Atak w pobliżu sekretariatu

Do incydentu doszło w pobliżu sekretariatu placówki edukacyjnej. Według RMF24 podejrzana jest uczennicą tej szkoły. Zaatakowała nożem dwie 17-letnie i jedną 24-letnią kobietę.

W zespole szkół przy ulicy Mińskiej działa szkoła dla dorosłych, dlatego placówka była otwarta w sobotę. Trzy zaatakowane kobiety przyjechały tam, aby złożyć dokumenty na naukę.

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