Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что получил подтверждение попыток России — государства-агрессора — вмешаться в референдум о выходе страны из ЕС в 2016 году. По его словам, после прихода на Даунинг-стрит он спросил, пыталась ли Москва повлиять на голосование, и услышал утвердительный ответ.

Как сообщает The Guardian, Бернем сделал это заявление в подкасте The Rest is Politics. Он не назвал человека, который предоставил ему эту оценку, не раскрыл доказательств, на которых она основывается, и не сказал, повлияли ли такие действия на результат референдума.

Выводы парламентского комитета

В 2020 году парламентский Комитет по разведке и безопасности раскритиковал правительство и разведывательные службы за ненадлежащее расследование возможного российского вмешательства в референдум. Межпартийный комитет заявил, что министры не заказали полную оценку действий Москвы, несмотря на свидетельства попыток влиять на британскую политику через поддерживаемые российским государством СМИ и аккаунты в социальных сетях.

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Комитет также отмечал, что правительство не предоставило оценки возможных попыток вмешательства после референдума, в отличие от расследования в США после президентских выборов 2016 года. По его мнению, сам факт попытки враждебного государства повлиять на демократический процесс важен независимо от ее результативности.

Заявления об информационном влиянии

Бернем заявил, что Британии следует более открыто говорить о попытках враждебных государств влиять на внутреннюю политику, в частности на фоне роста ультраправых сил в Европе. В прошлом месяце, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он также говорил о доказательствах попыток Москвы вмешаться в британские всеобщие выборы 2019 года.

Во время визита в Берлин Бернем обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем угрозу со стороны партии «Альтернатива для Германии». По словам британского премьера, Мерц поднимал вопрос о связях этой партии с Россией, а также обсуждалось распространение российской дезинформации в немецкой политике.

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