Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że otrzymał potwierdzenie prób Rosji — państwa-agresora — ingerowania w referendum w sprawie wyjścia kraju z UE w 2016 roku. Jak powiedział, po przybyciu na Downing Street zapytał, czy Moskwa próbowała wpłynąć na głosowanie, i usłyszał odpowiedź twierdzącą.

Jak informuje The Guardian, Burnham wygłosił to oświadczenie w podcaście The Rest is Politics. Nie podał, kto przekazał mu tę ocenę, nie ujawnił dowodów, na których była oparta, ani nie powiedział, czy takie działania wpłynęły na wynik referendum.

Wnioski komisji parlamentarnej

W 2020 roku parlamentarna Komisja ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa skrytykowała rząd i służby wywiadowcze za niewłaściwe zbadanie możliwej rosyjskiej ingerencji w referendum. Ponadpartyjna komisja stwierdziła, że ministrowie nie zlecili pełnej oceny działań Moskwy, mimo dowodów prób wpływania na brytyjską politykę za pośrednictwem wspieranych przez rosyjskie państwo mediów i kont w mediach społecznościowych.

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Komisja zaznaczyła również, że rząd nie przedstawił oceny możliwych prób ingerencji po referendum, w przeciwieństwie do śledztwa w USA po wyborach prezydenckich w 2016 roku. Jej zdaniem sam fakt próby wpłynięcia przez wrogie państwo na proces demokratyczny jest ważny niezależnie od jej skuteczności.

Oświadczenia o wpływie informacyjnym

Burnham oświadczył, że Wielka Brytania powinna otwarciej mówić o próbach wpływania przez wrogie państwa na politykę wewnętrzną, zwłaszcza w kontekście wzrostu sił skrajnie prawicowych w Europie. W ubiegłym miesiącu, przemawiając na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, mówił również o dowodach prób Moskwy ingerowania w brytyjskie wybory powszechne w 2019 roku.

Podczas wizyty w Berlinie Burnham rozmawiał z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem o zagrożeniu ze strony partii Alternatywa dla Niemiec. Według brytyjskiego premiera Merz poruszył kwestię powiązań tej partii z Rosją, a także omawiano rozpowszechnianie rosyjskiej dezinformacji w niemieckiej polityce.

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