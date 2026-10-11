英国首相安迪·伯纳姆表示，他已获得确认，俄罗斯这个侵略国曾试图干预2016年英国退出欧盟的公投。他称，在入主唐宁街后，他询问莫斯科是否曾试图影响投票，并得到了肯定答复。

据《卫报》报道，伯纳姆是在“The Rest is Politics”播客中作出这一表态的。他没有说明是谁向他提供了这一评估，没有披露该评估所依据的证据，也没有表示这些行动是否影响了公投结果。

议会委员会的结论

2020年，议会情报与安全委员会批评政府和情报机构未能妥善调查俄罗斯可能干预公投一事。这个跨党派委员会表示，尽管有证据显示莫斯科曾通过受俄罗斯国家支持的媒体和社交媒体账户试图影响英国政治，部长们并未委托对莫斯科的行动进行全面评估。

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该委员会还指出，与美国在2016年总统选举后展开的调查不同，英国政府未对公投后可能发生的干预企图作出评估。委员会认为，敌对国家试图影响民主进程这一事实本身就很重要，无论其是否成功。

关于信息影响的声明

伯纳姆表示，英国应更公开地谈论敌对国家试图影响国内政治的行为，尤其是在欧洲极右翼力量崛起的背景下。上个月，他在联合国大会发言时也谈到，有证据表明莫斯科曾试图干预2019年英国大选。

访问柏林期间，伯纳姆与德国总理弗里德里希·默茨讨论了德国选择党构成的威胁。这位英国首相称，默茨提出了该党与俄罗斯之间联系的问题，双方还谈及俄罗斯虚假信息在德国政治中的传播。

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